PCU inicia en junio los sondeos por candidaturas

A poco más de un año para las elecciones, en el Frente Amplio se respira un clima electoral. Todos están pendientes de las candidaturas y los comunistas están dispuestos a dar el primer paso para discutir a quién apoyarán en la carrera al 2019.

"En junio haremos los primeros sondeos. Vamos a trabajar en las dos líneas: alianzas y candidaturas", dijo el secretario general y senador del Partido Comunista Juan Castillo a El País. Según explicó, la discusión que se dará en el marco del Comité Central "va atada" porque "sería impensable que quienes estamos promoviendo a candidatos distintos hiciéramos una campaña juntos", explicó.

Las opciones de candidatos son varias. Se maneja desde el expresidente José Mujica (MPP), el ministro de Economía Danilo Astori (Asamblea Uruguay), el intendente de Montevideo Daniel Martínez (Partido Socialista), hasta la ministra de Industria Carolina Cosse (MPP) o el presidente del Banco Central Mario Bergara (independiente). Ninguno de ellos oficializó y lo más seguro es que no lo hagan hasta después del Mundial.

Astori sigue sin definirse y ya anunció que tomará su decisión en el segundo semestre del año. "No creo que estén dadas las condiciones para definir ahora", aseguró en el aniversario 24 de Asamblea Uruguay.

"Hay que seguir observando la realidad y ver si se puede ser útil". Adelantó que se definirá al comienzo del segundo semestre del año: "Si puedo contribuir positivamente, tomaré una posición positiva. Falta un tiempo todavía", comentó.

Por su parte, Mujica no se ha cansado de repartir públicamente que no se presentará a la competencia electoral, aunque dirigentes cercanos a él no lo descartan. Sin embargo, hay una corriente dentro de la coalición que apunta a la renovación y prefiere que tanto Mujica como Astori no compitan.

"Un gesto".

El hecho político que generó sorpresa en filas oficialistas fue la concurrencia de Mujica y la vicepresidenta Lucía Topolansky al acto de Asamblea Uruguay del pasado martes en el teatro El Galpón.

Llamó la atención porque no es común que Mujica asista a un acto de la lista de Astori. Hace meses que no se mostraban juntos, a pesar de que ambos se conocen bien y hasta compartieron la fórmula presidencial que los llevó a ganar las elecciones en el 2009.

Pero las relación no quedó bien. Se enfrentaron públicamente en dos cartas abiertas donde uno le dejó claro al otro que no se deja llevar "con el poncho". En ese momento, el choque fue por el déficit de Ancap y las responsabilidades de cada uno.

"No me van a llevar con el poncho", le dijo en 2005 Mujica al ministro de Economía. A lo que este le respondió: "Dijiste que no te llevan con el poncho (...) con el mayor respeto te digo que a mí tampoco".

Pero ahí no se termina la historia. Los desencuentros entre Mujica y Astori siguieron con algunas apreciaciones que hizo el expresidente con el que fuera su vice. En mayo de 2015, en el libro Una oveja negra al poder, Mujica señaló: "Pobre Danilo. Le falta sex appeal. Siempre está por ser presidente y va a seguir ahí porque no tiene picardía, le falta maldad (…) Es meramente racional y no llega al corazón de la gente".

Recientemente Mujica llegó a decir, en referencia a Astori, que "no se puede encauzar una campaña electoral pidiendo que la gente vote el investment grade o el equilibrio fiscal, cosas que tienen importancia, pero de ninguna manera llegan a la subjetividad de la gente".

Estas palabras hicieron dudar al ministro de Economía del respaldo electoral que le había prometido Mujica. Ahora la pregunta de algunos astoristas es si el expresidente quiso demostrar apoyo al concurrir al encuentro de Asamblea Uruguay o si apenas fue un gesto de amabilidad. Para otros se trató de enviar "una señal" de unidad en medio de divisiones internas por Venezuela, el TLC con Chile y el tema seguridad.