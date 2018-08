PCU busca fórmula única al 2019 y Cosse confirma su candidatura

Carolina Cosse y Ernesto Murro. Los dos ministros, los dos excomunistas y los dos candidatos de José Mujica, fueron recibidos ayer por la dirección del Partido Comunista y marcaron así el inicio formal de la discusión de candidaturas dentro del Frente Amplio.

Los dos expresaron su beneplácito por haber sido recibidos por el sector al que supieron pertenecer. Cosse militó en la Unión de Jóvenes Comunistas a la salida de la dictadura y Murro se afilió estando preso. Los dos también dejaron en claro ayer, con sus matices, que se tienen fe y están seguros que pueden competir por el sillón presidencial, contaron a El País las fuentes consultadas.

Las reuniones se hicieron por separado. La dirección del Partido Comunista, encabezada por el secretario general Juan Castillo, recibió primero a Murro a la hora 15. Cuatro horas después le tocó el turno a Cosse. Los dos se presentaron como precandidatos, pero formalmente ningún sector los apoya hasta ahora.

Con la visita de ambos, el Frente Amplio comenzó formalmente la discusión por las candidaturas a las elecciones de 2019 a iniciativa de los comunistas, que recibirán la semana próxima al intendente de Montevideo, que será proclamado precandidato este fin de semana por el Partido Socialista.

El objetivo es uno solo: ganar las próximas elecciones y lograr una fórmula única dentro del Frente Amplio. Así lo transparentó Castillo en conferencia de prensa. Los comunistas irán al Congreso de diciembre con el objetivo de que se apruebe allí mismo una candidatura de consenso.

Al tiempo que también reconoció que otro posible candidato es el secretario general del Sunca y dirigente del sector, Óscar Andrade. "Puede ser una dama, dos damas, o dos caballeros también. No está escrita en el estatuto la cuestión de género", señaló sobre la integración de la fórmula oficialista.

Las reacciones de Cosse y Murro frente a las cámaras fueron diferentes. A ella le costó más asumir su precandidatura. "Me gusta o no me gusta la idea de ser candidata no es el tema", declaró a la prensa. En el mano a mano, Cosse transparentó su intención de largarse a la competencia electoral, pero dejó en claro que al momento no cuenta con el respaldo oficial de ningún sector, ni siquiera con el del Movimiento de Participación Popular (MPP) que fijará posición a finales de setiembre o principios de octubre.

En la reunión, Cosse dio a entender que incluso estaba dispuesta a integrar la fórmula como vicepresidenta. A pesar de que en el próximo Plenario de setiembre podría llegar a ser presentada como candidata.

Murro fue más explícito a la hora de asumir su intención de ser presidenciable. "Por ahora somos pre-precandidatos simplemente tenemos el honor de que Mujica nos haya propuesto", señaló el ministro.

"Fue una linda reunión volver a esta casa", aseguró a la salida del encuentro que llevó casi dos horas. "Estamos disfrutando las cosas que están pasando. Hace unos minutos gente que no sé quién era le entregó firmas por mi candidatura al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda. Gente del carnaval, personas con discapacidad vinculada a los jubilados. Estoy esperando saber quiénes fueron", agregó.

Además reveló que en mayo de este año Mujica le ofreció la posibilidad de ser "candidato de consenso" de toda la coalición, pero no encontró eco en otros sectores. En tanto, en julio Mujica le pidió ser precandidato para competir con la candidatura de Martínez.

Murro sostiene que el impedimento constitucional para que pueda participar en las elecciones del 2019, por no haber renunciado a tiempo al Banco de Previsión Social, "es una cuestión que debe definirse después". "¿La Corte electoral ha controlado todas las listas de todo el país?", preguntó el ministro. "No sé si lo ha hecho, creo que la Corte tiene que resolver si habilita o no. Pero primero tienen que resolverlo diferentes grupos del Frente Amplio", insistió.

Sin definiciones.

El que no da señales a su grupo es el ministro de Economía Danilo Astori, que sigue sin decir si competirá o no a pesar de que muchos dirigentes astoristas consideran como "inviable" que se presente. Si bien había manifestado su interés de competir, decidió tomarse un tiempo para reflexionar luego de que Mujica dijera públicamente que el MPP no lo respaldaba.

"No estamos manejando ningún nombre, lo digo con toda sinceridad. No estamos considerando candidaturas, ni la mía ni la de nadie. Nos parece, y lo he dicho muchas veces, que es muy temprano para hablar de esto. Muchos compañeros y compañeras en mi fuerza política no comparten esto, está clarísimo en la práctica", aseguró ayer Astori al programa Desayunos Informales.