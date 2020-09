Paysandú: en reñida elección entre el FA y los blancos, votaron los favoritos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En una apacible jornada electoral, los dos favoritos a la Intendencia en Paysandú votaron por la mañana en sus respectivos circuitos. En una gran paridad entre el Frente Amplio y el Partido Nacional –según las encuestas-, Guillermo Caraballo y Nicolás Olivera aparecen como los principales candidatos a gobernar el departamento a partir del 27 de noviembre.

Caraballo, quien buscará la reelección por el Frente Amplio, votó temprano por la mañana en un salón comunal, en calle 25 de Mayo y Enrique Chaplin. "Ha sido una extensa campaña para nosotros y para la gente", manifestó en primer lugar.

Luego de haber entregado el mando de la intendencia para abocarse a la campaña electoral, aseguró que llegó esta instancia "muy tranquilo". "Esto es de corte personal, pero le comentaba a algunos de la tranquilidad con la que había dormido anoche, que hacía tiempo no me pasaba. Esto es importante", dijo.



Caraballo, de 49 años, aseguró que esa calma viene de "haber dejado todo en la cancha, y de cumplido lo que se prometió". "También de haber pasado por la Intendencia y salir con la manos limpias, y de haber aportado a la recuperación del prestigio de la intendencia", ahondó el candidato del Frente Amplio.



"No hay ciudadanos en Paysandú que sientan vergüenza de la Intendencia. Todo lo contrario. Eso es muy importante", amplió en ese sentido. "Para un dirigente político andar por la calle tranquilo es impagable, independientemente de los resultados. Tengo la satisfacción del deber cumplido", sumó.

De su lado, Olivera –quien votó en la cooperativa Covianut a media mañana- intentará recuperar la Intendencia para el Partido Nacional luego de haber perdido en las anteriores elecciones por escaso margen. "Este es un día muy especial para nosotros; es la primera vez que comparecemos ante la ciudadanía por un lugar de tanta responsabilidad como es la Intendencia", aseguró el candidato de 39 años. "Estamos con mucha confianza", agregó.



El abanderado blanco hizo referencia a la campaña, que fue "de buen tono, con buen talante, bastante tranquila". "Una campaña sana y sin agravios que es lo que a la gente gusta", dijo. Eso sí, "a todos nos pareció una campaña larga".



"Todos pensábamos que terminaba en mayo y se termina hoy, fruto del coronavirus. Una campaña donde tuvimos que aprender a hacer campaña en el medio de esta pandemia. Algo que para todo el mundo era nuevo, y representó un gran desafío: recrear un ambiente de cercanía no pudiendo estar cerca como queremos estar", concluyó Olivera.