Patrullaje fronterizo en cumbre de Defensa

La implementación del control de la frontera por parte de las Fuerzas Armadas será el primer tema a tratar en la reunión de la cúpula militar con el mando político.

El ministro de Defensa Nacional designado, Javier García, el subsecretario Rivera Elgue, y el director general Fabián Martínez, se reunirán esta tarde con el futuro jefe del Estado Mayor de la Defensa, Marcelo Montaner, y los futuros comandantes del Ejército, Gerardo Fregossi, de la Armada Nacional, Jorge Wilson, y de la Fuerza Aérea, Luis Heber de León.

La entrevista se concretará esta tarde en la sala Martín C. Martínez del Senado a la hora 15.30.



La ley 19.677, del 20 de julio de 2018, ordenó a la Fuerzas Armadas hacerse cargo de la vigilancia en una franja de 20 kilómetros de ancho en las zonas de frontera, sin incluir los centros poblados. El Parlamento la aprobó por unanimidad.



El artículo primero dice: “Encomiéndase a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia, así como de apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza que se define en el artículo siguiente”.



El Poder Ejecutivo promulgó la ley en noviembre pasado pero no fijó las “normas de empeñamiento”.



Fuentes del gobierno electo señalaron a El País que el decreto tenía dos errores: se amparaba en normas que ya no estaban vigentes y le bajaba el nivel de potestades que le daba la ley vigente. En ese marco, el futuro director general mantuvo una serie de intercambios con la Fiscalía de Corte para acordar los cambios normativos. El texto corregido será remitido al futuro prosecretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés, para ser rubricado en los primeros días de marzo.



En tanto, se realizan cursos de capacitación para quienes van a participar de las tareas de vigilancia.



Las Fuerzas Armadas deberán actuar junto a los ministerios de Interior, Ganadería y la división Aduana de Economía. También deberán coordinar acciones con la Fiscalía.