Patrullaje de fronteras cuesta US$ 5.800 por día

En sesenta días de despliegue, el patrullaje militar de fronteras tuvo un costo de US$ 350.000. Se identificaron 45 puntos calientes, donde se presume que se puedan concretar ilícitos.

Hay 800 militares desplegados en 35.000 kilómetros cuadrados y por día cuestan alrededor de US$ 5.800 al Estado. El monto no estaba presupuestado en la ley de patrullaje de fronteras aprobada por el Parlamento en el período pasado.



El despliegue incluye 2.362 patrullas y 756 puestos de control. Esto se concreta por vía terrestre, aérea y fluvial, dijo en el Parlamento el ministro de Defensa Javier García. El área total recorrida por el Ejército corresponde a 83.199 kilómetros cuadrados. A eso se suma un total de 13.639 millas náuticas hechas por la Armada Nacional y 1.554 horas de vuelo desplegadas por la Fuerza Aérea.

En total, los efectivos cumplieron con 551.855 horas de servicio desde el 16 de marzo a la fecha, de acuerdo a lo informado por García en la Comisión de Defensa de Diputados el pasado miércoles 13.



Según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El País, García dijo que la erogación es “insignificante” para los costos que debe asumir el Estado cada día por otras actividades que realiza. Cuando se votó la ley (aprobada por unanimidad en el año 2018) no se contaba con presupuesto para ser aplicada.



“Y acá soy tan responsable yo, como los restantes parlamentarios. No estoy transfiriendo responsabilidad a nadie; estoy hablando de una omisión que tuvimos los legisladores del momento, que fue determinar nuevas facultades, con lo que ello implica, sin otorgarles recursos, sin prever el costo de lo que estábamos ordenando”, admitió el ministro sobre su experiencia previa en el Senado.

Ministro: Javier García aseguró en el Parlamento que el despliegue de los militares en frontera no es un gasto, sino una inversión. Foto: Ricardo Figueredo

El 2 de marzo, día de su asunción, García se comprometió a hacer cumplir la ley “sin pedir un solo peso más como excusa para no dar inicio a las tareas que teníamos (...) Y nos vamos arreglando”, acotó a modo de balance.



El Ejército gastó en combustible US$ 140.220, y la Marina US$ 109.511. El ministro insistió que el costo del patrullaje no es un gasto y lo calificó de “una inversión”. Su argumento se basa en que los soldados son hoy “los funcionarios públicos peor remunerados de toda la administración”.



“Quienes hoy están en la frontera son muchachas y muchachos muy jóvenes que pertenecen a los sectores más populares, más carenciados de nuestra sociedad, y la están defendiendo en circunstancias que ninguno de los que estamos en esta mesa lo hacemos. Entonces, ¿por qué inversión? Por lo que acabo de decir”, insistió en el Parlamento.



El patrullaje de frontera es coordinado por el Estado Mayor de la Defensa (Esmade) que identificó los llamados “puntos calientes”. Se denomina así a aquellas zonas a las que, por cierta información local preexistente, se puede aventurar que existe algún hecho ilícito.

“Eso nos permite optimizar tiempo, recursos humanos y materiales. Eventualmente, podemos encontrar flagrancia. No nos ha sucedido todavía, pero son las referencias en el terreno para colocar nuestra tropa”, explicó el jefe del Esmade Marcelo Montaner en el Parlamento.



Se identificaron como puntos calientes: Concordia (Argentina) y Salto. Allí la Prefectura insiste con presencia no solamente fluvial, sino también terrestre. Se trata de una “porción pequeña del terreno” y son cerca de 45 puntos calientes que la Armada Nacional verifica en la tarea.



Si durante el patrullaje se encuentra contrabando será la Aduana la que procederá, y el soldado seguirá con su tarea. Si se localiza droga lo procesa la Policía. De hecho se encontró pasa base, pero en una mínima cantidad.

Detectan abigeato, armas de fuego y casos de contrabando

Las Fuerzas Armadas llevan dos meses desplegadas en la frontera y en el Parlamento se hizo un balance de los principales resultados obtenidos por los efectivos militares.



El jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade) Marcelo Montaner detalló que se descubrieron tres casos de abigeato, se han realizado diez incautaciones de armas de fuego (modificadas), así como el intento de ingreso ilegal de ocho personas en el puesto de Isidoro Noblía. “Se trata de gente que viene en las cajas de los vehículos, y cuando es detectada, debe regresar a su lugar de origen”, explicó.



A eso se suma la detección de ocho casos de contrabando y nueve embarcaciones irregulares. De todo esto se dio cuenta de inmediato a Fiscalía, a través de las tablets que poseen los militares y que les fueron entregadas por el Ministerio del Interior.



Para mejorar el control en fronteras se requieren al menos 40 tablets, ya que en el momento solo tienen diez para todas las Fuerzas Armadas. Desde el Esmade se propuso incrementar la cría y entrenamiento de perros de trabajo militar, ya que según se dijo “se ha demostrado que el perro es muy bueno en la detección de drogas y explosivos”.