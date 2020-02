Más patrullaje, "dar la cara" y resultados: las órdenes de Larrañaga a futuros jefes policiales

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En su reunión con los futuros 19 jefes de Policía, el designado ministro del Interior, Jorge Larrañaga impartió su primera orden: más patrullaje, “dar la cara” y demostrar resultados.

Junto al designado subsecretario del Interior, Guillermo Maciel, y el futuro director general de Secretaría, Luis Calabria, Larrañaga recibió ayer en la Sala de Ministros del Palacio Legislativo a quienes serán responsables de desplegar las políticas de seguridad en todo el territorio nacional.

Allí, el sucesor del ministro Eduardo Bonomi mantuvo una reunión en la que por poco más de 45 minutos puso arriba de la mesa cuáles serán los “lineamientos” en materia de seguridad pública a partir del 1° de marzo. Larrañaga pidió a los futuros jerarcas (la mayoría de ellos hoy en funciones) “dar la cara” en todo el país, realizar un “despliegue territorial permanente en todos los departamento” y obtener “resultados”, informó el dirigente blanco.

Fuentes consultadas por El País que participaron del encuentro informaron que Larrañaga reclamó la presencia constante de móviles policiales patrullando las calles en todos los departamentos, al tiempo que solicitó a cada jerarca datos actualizados sobre la cantidad de “móviles policiales operativos”, señaló el informante. En rueda de prensa tras la reunión, el próximo ministro del Interior dijo que encomendó realizar un “relevamiento del estado de situación de cada departamento”, al tiempo que también solicitó “sugerencias” de cara a nuevas reuniones antes del 1° de marzo.

Además, Larrañaga dejó bien en claro que de ahora en más, los policías tendrán todo el “respaldo” de las autoridades. Este justamente es un punto central para el presidente electo Luis Lacalle Pou, que busca dotar al efectivo no solo de más herramientas para el combate al delito, sino otorgarle respaldo en su actuación.



Es que Lacalle ya lo ha dicho en reiteradas ocasiones no solo en campaña electoral, incluso en plena transición de gobierno. El 2 de marzo a las 9 de la mañana convocará a todos los jefes de Policía a una reunión en Torre Ejecutiva de Presidencia para “señalar lo importante que para nosotros es la convivencia y la seguridad pública y dónde tiene que quedar la valoración a la Policía para ayudarnos a recuperar la mejor convivencia”, sostuvo el futuro mandatario.

Según informaron a El País, tras la reunión, los futuros jefes de Policía compartieron unos minutos de conversación. Es que fue la primera vez que se veían tras el anuncio oficial del próximo gobierno.

Combate a bandas.

Larrañaga señaló que “la autoridad no se negocia, la autoridad se ejerce y esto es fundamental”, y esto fue justamente lo que pidió a los futuros jefes que deberán combatir a las bandas de criminales que se disputan el territorio por el narcotráfico. En este sentido, señaló que pidió a los jerarcas “autoridad” y “aplicación” de la Constitución y de la ley para “tener una convivencia ciudadana”.



En una entrevista con El País en enero, Larrañaga señaló que “si no estamos preparados tenemos que prepararnos” a combatir a los grupos narcos. Esa preparación debe ser en “tecnología, en escáneres. No podemos estar en la prehistoria en materia de investigación (para combatir el narcotráfico). Por otro lado, en las políticas de cárceles. Hay que tener autoridad y procurar rehabilitar”, remató.



Este tema fue analizado hace dos semanas cuando Lacalle y Larrañaga mantuvieron un encuentro para analizar la estrategia para combatir las bandas de narcotraficantes en San Carlos, Maldonado.



Si bien los principales cabecillas de las bandas de narcotraficantes de San Carlos se encuentran detenidos, sus familias son hoy quienes continúan con sus negocios. Ahora ya no solo se disputan el territorio, sino un mercado que es cada vez más pequeño. Fuentes policiales informaron a El País que sigue la “rivalidad entre bandas” y que si bien “se ha detenido a los más importantes”, sus hijos y hasta abuelos quedan a cargo del emprendimiento familiar.