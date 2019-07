Paternain: "Todo indica que la fórmula" Martínez "la integrará con Graciela Villar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El senador frenteamplista suplente de Constanza Moreira (Casa Grande), Rafael Paternain, dijo que "todo indica que la fórmula" Daniel Martínez "la integrará con Graciela Villar"

Paternain indicó a través de su cuenta personal de Facebook que el candidato Daniel Martínez "está transitando un camino de riesgo, pero necesario" al estirar la decisión de quién será la mujer que acompañe la fórmula oficialista de cara a las elecciones de octubre.

"Procesa una decisión en base a un sin número de consultas, y al final decidirá más allá de las presiones de los liderazgos, los aparatos, los votos y la inercia", consideró.



Además sostuvo que el Frente Amplio "no sólo necesita renovación" sino que "precisa -desde arriba y desde abajo- una fuerte redistribución de poder".

"El camino será muy largo, y con esto al menos se demuestra una intención. Daniel (Martínez) va a garantizar una fórmula paritaria, y lo hará sin dudas ni vacilaciones, sin atajos que apelen a la ´flexibilidad´", agregó.



"A esta hora del día, todo indica que la fórmula la integrará con Graciela Villar Nuñez, una mujer con todas las credenciales, con trayectoria, potencia y compromiso", dijo.



En ese sentido Paternain sostuvo que "es cierto que no ha estado en los primeros planos", en referencia a Villar, pero que "para eso están las campañas".



"Es una gran oportunidad que se abre para un proyecto que necesita señales nuevas. Si el Frente no accede al cuatro gobierno no será por la decisión de la fórmula. Hay mucho desconcierto, es verdad, pero quizá ese desconcierto sea el indicador más revelador de la fuerza de los intereses creados y de la dificultad de pensar y hacer más allá de la´influencia directriz´", sentenció.

Los nombres que Martínez maneja para integrar la fórmula son los de Graciela Villar y de Mercedes Clara. Este viernes Clara decidió no aceptar la propuesta. Se espera que el candidato anuncie hoy la fórmula.