Pastor Márquez dijo que jóvenes de Beraca doblaron listas de Alonso y repartieron del FA

El pastor de la iglesia Misión Vida Jorge Márquez afirmó esta mañana que los jóvenes de Beraca, organización que fundó, trabajaron tanto para representantes del Partido Nacional como el Frente Amplio en la campaña electoral pasada cuyo financiamiento es investigado hoy por una comisión en el Parlamento.

La comisión tiene sobre la mesa el estudio del vínculo entre la campaña de la senadora del Partido Nacional Verónica Alonso y Beraca ya que se denunció que voluntarios de esa organización habían colaborado con el reparto de listas para la candidata. Sin embargo, Márquez dijo en el programa Todo Pasa de Océano FM que "la izquierda usa esto" del supuesto vínculo mencionado "como un circo político" y no investiga.



Según el pastor, "tenemos más de mil personas internadas y recibimos gente que no son ovejitas que uno puede lavar la cabeza y esclavizar como uno quiere. Todos los hogares Beraca son abiertos. El compromiso es que se pueden quedar el tiempo que quieran". Por eso, agregó, "los chicos que participaron en el doblado de la lista (de Alonso) lo hicieron porque quisieron. Era una actividad a la que se invitaba a todos los amigos".



Y fue más allá y dijo que "los chicos también participaron del reparto de listas del Frente Amplio en Maldonado". "El Frente Amplio les pagó por repartir listas. Y tengo entendido que (el colorado Fernando) Amado les pagó. No sé cómo se manejaron con el repartido de listas de Alonso", añadió.

Márquez quiso dejar claro que en la organización se llenan "agujeros increíbles": "Tuvimos que ir a buscar a un anciano que no tenía dónde ir y nos ensucian diciendo que nos llenamos de plata".



"No voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, me debo a Cristo y al evangelio. No voy a dejar de ayudar al prójimo. En eso estamos”, añadió.

Ley trans

Márquez también fue consultado esta mañana sobre el polémico proyecto de ley que, entre otros aspectos, otorga a menores de edad la facultad de poder cambiar de sexo por medio de operaciones quirúrgicas, artículo que podría ser retirado del proyecto de ley integral para personas trans.



El pastor dijo que "los trans son seres humanos, no son menos que cualquier otro ser humano".

Por ello, sostuvo que "tienen una dignidad propia del ser humano, la reconocemos y son amados. Que no estemos de acuerdo con ciertas cosas no significa que estamos contra ellos".



Y agregó: "Creemos que el cambio de sexo no es natural, no es científico, que atenta contra la población. Los científicos están de acuerdos en que los hombres son XY y las mujeres son XX".



Aclaración: Una versión anterior de esta nota detallaba que Márquez mencionó al legislador nacionalista Álvaro Delgado como uno de los que habían utilizado los servicios de Beraca. Eso fue así, pero respondió a una confusión de Márquez durante la entrevista. En realidad, aclaró a El País más tarde, se refería al colorado Fernando Amado. A los lectores y los involucrados, las disculpas del caso.