Pasquet defendió en Salto que Lacalle Pou hable de la LUC en cadena nacional

En su primera recorrida de campaña por el NO a la derogación de los 135 artículos de la LUC en su calidad de presidente de la Cámara de Representantes, el diputado colorado Ope Pasquet defendió en Salto el hecho que el presidente de la República Luis Lacalle Pou sea el que defienda la norma en cadena nacional.

En rueda de prensa, el legislador señaló que las inhibiciones que tiene el primer mandatario, para hacer actividades políticas se restringen únicamente a los temas partidarios, pero no así a las actividades que representan la defensa de una ley del gobierno.



"La prohibición data de la Constitución de 1934 donde el legislador de la época no se iba a imaginar que existirían mecanismos como la Cadena Nacional de medios para comunicar temas de gobierno", expresó Pasquet.



Además puso énfasis en que la ley "ha sido positiva para la población , está vigente hace 20 meses y pensar que hay que derogarla es volver atrás en temas de seguridad, educación, derechos laborales, entre otros".



El diputado Colorado indicó que a su juicio "esta campaña por el referéndum fortaleció a la coalición de gobierno ya que de cada acto que se hace participan los integrantes de los distintos partidos que componen la coalición y eso nos une más, pero sobre todo creo que era algo que los impulsores de este referéndum no se lo esperaban".



Pasquet estuvo acompañado por el diputado Felipe Schipani en su recorrida por Salto, donde harán un acto público en el centro de la ciudad