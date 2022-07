Autorizan llamado a licitación para free shop en paso de frontera de Fray Bentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con la firma del presidente Luis Lacalle Pou y de los ministros de Defensa, Interior, Relaciones Exteriores, Economía, Transporte, Salud Pública, Ganadería y Ambiente, se autorizó el llamado a licitación pública internacional para la concesión de una plaza de servicios, descanso y explotación de una tienda libre de impuestos (free shop) en el Área de Control Integrado de Fray Bentos, cercano al puente General San Martín, que une Uruguay con Argentina.

La iniciativa, tal como fue adelantado por el ministro de Defensa, Javier García, ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados, fue de la empresa privada Taficor y aprobada por la cartera tras un informe del Ministerio de Economía y Finanzas y de la realización de un estudio de factibilidad por parte de la firma promotora.



En la resolución se indica que, para llevar adelante este proyecto, "corresponde promover un procedimiento competitivo" y que el Ministerio de Defensa optó por "la licitación pública, en razón de la transparencia y concurrencia que implica".



En ese sentido, la resolución de Presidencia de la República, que fue publicada esta semana, indica: "Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos, los que se consideran parte integrante de la presente Resolución. Cométese al Ministerio de Defensa Nacional, la tramitación de todo el procedimiento Licitatorio, con excepción de la adjudicación y la declaración de desierta o el rechazo de las ofertas en su caso, que deberá realizarla el Poder Ejecutivo".

Además, allí se explica que "en el Pliego de Condiciones Particulares se establece que Taficor S.A. como promotor de la iniciativa privada, en caso de presentarse al procedimiento competitivo, tendrá como compensación el derecho a beneficiarse con un 8 % sobre el valor ofertado, además, no abonará el Pliego y tendrá la oportunidad de solicitar el proceso de mejora de su oferta en caso de que no resulte ganadora; y en caso de no presentarse, el adjudicatario deberá abonarle una compensación por única vez equivalente al costo efectivamente incurrido y comprobado en la etapa previa (literales F) y G) del artículo 19 de la Ley N° 17.555".



En su comparecencia en el Parlamento, el pasado 14 de julio, García había señalado que “en las próximas semanas se va a comenzar la construcción de la base oeste de la Armada Nacional, al lado del puente San Martín en Fray Bentos”. “A partir de una base muy pequeña, simple, que hay allí, vamos a potenciar esa base, vamos a construir una que va a tener una dotación permanente de entre 25 y 30 efectivos y la capacidad de alojar a más de 100 cuando haya tareas de patrullaje o logística”, indicó.



Además, sobre la concesión de una plaza de servicios, descanso y la explotación de la tienda libre de impuestos, el ministro dijo a los legisladores: "No queremos adelantarles cifras, pero son montos importantes en materia de infraestructura".

García también dijo que "hay un largo reclamo de los transportistas de carga, ya que tienen un área de estacionamiento que es muy crítica y precaria" y que "cuando llueve es prácticamente intransitable".



"El año pasado, en virtud de que estábamos en este proceso, junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sobre fin de año hicimos una obra liviana, un arreglo para mejorar, sabiendo que iba a durar un tiempo muy limitado. Lo hicimos para ganar tiempo a efectos de poder tener aprobada la licitación", explicó.