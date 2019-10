Pasó el debate y los candidatos siguen de lleno en las calles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Después de 25 años esta semana se produjo un debate entre presidenciables en Uruguay. Pero luego de esa noche del martes, Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou siguieron con sus actividades: volvieron a la calle para estar cerca de la gente y conocer a sus votantes, al tiempo que continúan intentando convocar a los indecisos.

El resto de los candidatos sigue recorriendo sus propias rutas, pero no faltaron a la hora de analizar en debate: Ernesto Talvi (Partido Colorado) por ejemplo, criticó el anuncio de Martínez sobre quién sería su Ministro del Interior en caso de que gane.



Talvi dijo además que “en ningún sentido y bajo ningún concepto” se sintió representado por Lacalle Pou durante el debate del martes pasado con Martínez.

Talvi sigue tercero en la mayoría de las encuestas de intención de votos tras Martínez y Lacalle Pou. Foto: Leonardo Mainé

El general retirado Guido Manini Ríos se reunió con sus militantes en un festejo al que no faltaron las hamburguesas y una torta amarilla con su cara, el logo de Cabildo Abierto y la frase de Artigas “La causa de los pueblos no admite la menor demora”. Fue luego de presentar dos recursos de inconstitucionalidad en el juzgado, que fueron aceptados.



Por otro lado, Manini Ríos sostuvo que Lacalle Pou no lo representa, agregando que él quisiera medirse con Talvi en un debate.

Guido Manini Ríos sostuvo que Lacalle Pou no lo representa´. Foto: Fernando Ponzetto.

Lacalle Pou estuvo en las últimas horas en Durazno y defendió a Azucena Arbeleche: ella dijo que le había pedido a las calificadoras de riesgo que no le bajaran la nota al país, algo que luego fue criticado por Martínez.

Luis Lacalle Pou continuó con sus actividades luego del debate con Martínez. Foto: Fernando Ponzetto.

Martínez en Cerro Largo y Tacuarembó. Uno de los temas que mencionó el candidato oficialista fue el de los impuestos: se comprometió a no subirlos “salvo situaciones extremas”.

Daniel Martínez criticó con dureza los dichos de Arbeleche. Foto: Fernando Ponzetto

Ernesto Talvi sigue tercero en la mayoría de las encuestas de intención de votos tras Martínez y Lacalle Pou. Y también sigue siendo blanco de críticas: Juan Sartori opinó esta semana que Talvi se queja mucho: “No escucho a Manini, que tiene casi los mismos votos, quejarse tanto”, dijo. Sartori, además, se mostró confiado en que el Frente Amplio y el Partido Nacional se disputarán el gobierno en noviembre en una segunda vuelta.