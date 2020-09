Perlitas: Villar paseó con su perro, Mujica con alcohol en gel, Cosse se llevó un tapabocas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Llegó el día esperado para todo el arco político. Las elecciones departamentales y municipales ya transcurren a lo largo de todo el país. Es por eso que también los candidatos se comenzaron a desplazar desde temprano para concurrir a votar, y mientras tanto ocurrieron escenas pintorescas.

Paseo canino y caminata

Cerca de 08:45 horas, el candidato a la Intendencia de Montevideo Álvaro Villar salió de su casa en Pocitos a pasear su perro boxer, Monzón, donde habló unos minutos con la prensa. Posteriormente, el candidato saludó con un "Buen día" a sus seguidores de Twitter, compartiendo una foto del paseo.



Además, la esposa del neurocirujano se acercó a los periodistas para invitar con torta de naranja casera. Luego, el candidato y su esposa partieron a votar caminando al Colegio Alemán, en el mismo barrio.

Alcohol en gel

Siguiendo las recomendaciones sanitarias pautadas por las autoridades, el expresidente José Mujica se higienizó las manos con alcohol en gel antes de ingresar a votar en su circuito del Liceo 70, rodeado de otros votantes.

Minutos antes había aclarado que parte del motivo que lo lleva a dejar el Parlemento es que sufre una enfermedad inmunológica y que, de hecho, en caso de que salga la vacuna contra el coronavirus no podría dársela.

Tapabocas de regalo

Carolina Cosse, también candidata a la intendencia y favorita del Frente Amplio según las encuestas, se acercó a su centro de votación en el colegio Monte VI, cerca de las 10:00. Luego de sufragar, tomó uno de los tapabocas que estaban en la mesa de votación y expresó: "Me llevo uno de regalo".



Previo a la votación y ante los medios dijo no tener cábalas y aseguró que en este tipo de jornadas no come porque se pone "nerviosa". Solo tomará "unos mates" a la espera de los resultados, agregó.