¿Dónde pasan las vacaciones, qué leen y qué series miran los ministros de Lacalle Pou?

Han sido unas vacaciones distintas, breves y mediáticas, las del presidente electo Luis Lacalle Pou. Primero, una semana en Costa Rica junto a su familia, invitado por el presidente de ese país, Carlos Alvarado. Después volvió a Montevideo, dos días de trabajo, y terminó el año en Punta del Este.

Allí se lo vio haciendo surf en la playa El Emir y caminando por Gorlero junto a su esposa, Lorena Ponce de León. La imagen -el futuro presidente, sin seguridad entre la gente- se volvió viral en las últimas horas. También se supo que ayudó a unos turistas brasileños que se accidentaron en un camino vecinal, según relató en su cuenta de Facebook el ginecólogo Justo Alonso. Pero también hubo trabajo. Anoche disertó en una cena ante empresarios y el jueves concurrió a Paysandú al homenaje a Leandro Gómez.



La próxima semana se inicia el trabajo fuerte de la transición. Pero, mientras tanto, ¿dónde pasan las vacaciones los ministros de Lacalle? ¿Cómo recargan energías tras un año electoral intenso? ¿Qué libros tienen arriba de la mesa de luz? ¿Qué series miran?

Lo que sigue es un relevamiento realizado por El País, que consultó a todos los miembros del gabinete. Solo no respondió el futuro ministro de Educación Pablo Da Silveira, mientras que el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) Isaac Alfie dijo que pasa en “el lugar de siempre”, que “seguro no tiene glamour”. Pero no quiso decir cuál es: “No cuento mi vida, no me interesa”, respondió.

Vacaciones en Rocha.

Dos ministros descansan en las playas rochenses. Javier García, futuro ministro de Defensa, hizo una escapada el jueves a Paysandú al homenaje a Leandro Gómez, pero pasó el resto de la semana en La Paloma, donde vacaciona desde hace años. “Hago una vida muy tranquila y aprovecho para estar todo el tiempo posible con la familia”, contó García a El País. A veces va a pescar con su hijo: es algo que le gusta mucho, pero “hay poco pique”.

García terminó de leer Tiempos recios, la última novela del escritor peruano Mario Vargas Llosa, y ahora arrancó El Uruguay como solución del analista Nicolás Albertoni.

Unos kilómetros al este, el futuro ministro de Transporte Luis Alberto Heber pasa en La Pedrera. Lee Napoleón Bonaparte de André Castelot y El factor Churchill del hoy primer ministro británico Boris Johnson.

El próximo subsecretario de Ganadería, Juan Ignacio Buffa, está en Aguas Dulces y contó en su cuenta de Twitter que en la noche del viernes entraron a robar a su casa. La esposa se despertó y vio a una persona revisando la mesa de luz. “Ella grita, mis tres hijos duermen. El ladrón sale corriendo y se lleva cosas materiales nomás. Un mal momento en nuestras pequeñas vacaciones”, contó Buffa. Relató que la Policía llegó rápido y que ahora uno de sus hijos quiere ser policía.

Vacaciones en Maldonado.

Hay cinco miembros del gabinete que pasan sus vacaciones en balnearios fernandinos. El abogado Rodrigo Ferrés, quien será prosecretario de Lacalle, está en familia en la exclusiva zona de Punta Piedras en Manantiales, “entre playa y asados”, según contó. Pero Ferrés no se relaja del todo, ya que lee El derecho dúctil del jurista italiano Gustavo Zagrebelsky.

El futuro secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, estará hasta el martes en Punta del Este. El plan incluye algo de descanso, paseos en familia y lectura. Sobre la mesa de luz, el best seller del escritor israelí Yuval Noah Harari Sapiens. De animales a dioses. Una breve historia de la humanidad.



También en Punta del Este, la futura ministra de Vivienda Irene Moreira descansa hasta el martes junto a su esposo, el excomandante en jefe Guido Manini Ríos. Moreira aprovecha los ratos libres para leer “material diverso” sobre temas vinculados al ministerio y, para distraerse, mira películas que engancha en los canales del cable.

El futuro titular de Turismo, Germán Cardoso, pasa como todo el año en su casa sobre la playa Mansa. “Vivo en el lugar que muchos vienen a vacacionar”, dijo Cardoso. Y mira una de las series del momento: el documental de Netflix Nisman: el fiscal, la presidente y el espía.



Cerca de Piriápolis, el próximo ministro de Industria Omar Paganini descansa con familia y amigos en Punta Colorada. “Estoy en contacto con la naturaleza y tranquilo, aunque la preparación del futuro gobierno no está ausente”, confió Paganini.

Pablo Mieres -el ministro de Trabajo de Lacalle- descansa en una casa que alquiló hasta el 15 de enero en Playa Grande, al lado de Piriápolis. “Lectura, parrilla y varias interrupciones para reuniones vinculadas con la transición”, resumió Mieres. Terminó de leer Matar al mormón de Gabriel Pereyra y en la cola está Retazos de vidas intensas, libro de cuentos del exministro Álvaro Ramos, y una recopilación de los discursos del expresidente estadounidense Barack Obama.

Pablo Mieres, futuro ministro de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Mainé.

A Mieres también le gusta mucho el cine. Vio la premiada película coreana Parasite y está en espera Joker y El irlandés. Terminó de ver la segunda temporada de la comedia El método Kominski y la recomienda: “Tiene diálogos brillantes”.

Vacaciones en Cerro Largo (y también trabajo)

El futuro ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte, no se tomó vacaciones y trabaja en la transición desde su campo en este departamento. “Tengo mucho para leer e informarme”, dijo Uriarte, quien solo mira noticieros de televisión y escucha programas radiales de agro.



La próxima ministra de Economía, Azucena Arbeleche, pasó fin de año y hasta el viernes en el campo de su familia en Cerro Largo. Para leer tiene mucho material de la transición y el libro del llamado “banquero de los pobres”, Muhammad Yunus: Un Mundo de tres ceros: la nueva economía de pobreza cero, desempleo cero y cero emisiones netas de carbono.

En Montevideo.

Por diferentes razones, cuatro ministros de Lacalle Pou se quedaron en la capital del país. Es el caso del próximo canciller Ernesto Talvi y también del futuro ministro del Interior, Jorge Larrañaga. En su caso, un problema de salud del padre de su mujer -tuvo un infarto y se encuentra internado- lo obligó a suspender las vacaciones.



“Pero estoy estudiando, leyendo libros, dándole la vuelta para arriba y para abajo”, admitió Larrañaga.

Pablo Bartol, quien se hará cargo del Mides, pasa en Montevideo, con fugaces escapadas a Maldonado y Lavalleja por temas familiares y de trabajo.



Bartol no mira series y este verano tiene sobre la mesa de luz un libro enfocado a su futura tarea en el Mides. Es Detrás de la línea de la pobreza: la vida en los barrios populares de Montevideo de Verónica Filardo y Denis Merklen.



Por último, Daniel Salinas -el ministro de Salud Pública de Lacalle Pou- trabaja de mañana como médico y en las tardes y noches prepara su equipo ministerial. Salinas tampoco se tomará vacaciones.