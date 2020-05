Pasajeros del Greg Mortimer harán una donación al Instituto Pasteur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Pasajeros del crucero Greg Mortimer, que llegó a la aguas uruguayas a principios de abril con algunos casos de coronavirus, se comunicaron con la Cancillería para hacer una donación en Uruguay en un gesto de agradecimiento por los diferentes operativos realizados para que los pasajeros desembarcaron y tomaron vuelos humanitarios hacia diferentes países.

El Canciller Ernesto Talvi relató en sus redes sociales que "en un extraordinario gesto de generosidad y reconocimiento a nuestro país, pasajeros del Greg Mortimer enviaron una carta a la Cancillería para “donar a una buena causa” en Uruguay".



Talvi contó que la donación será para el Instituto Pasteur, "punta de lanza en la investigación contra el coronavirus".

Según dijeron fuentes de Cancillería a El País, la Dirección General de Cooperación dentro del ministerio se encuntra ahora en etapa de "organizar la forma jurídica de canalizar la donación".

El presidente Luis Lacalle Pou visitó esta semana la Facultad de Ciencias para “reconocer y agradecer el trabajo que se está haciendo por parte de decenas de investigadores científicos, muchos de ellos jóvenes haciendo sus primeras armas con una gran responsabilidad” expresó tras ver lo kits de diagnóstico para COVID-19 desarrollados por expertos uruguayos de la Universidad de la República (Udelar) y el Instituto Pasteur de Montevideo, en el marco del convenio entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Lacalle Pou fue consultado allí por el compromiso de invertir el 1% del producto interno bruto (PIB) en ciencia y tecnología, que hoy es de 0,36%. “Cuando doy mi palabra y pongo una firma, debe ser un compromiso que no tiene vuelta atrás (…). Cuando establezca un porcentaje, lo voy a cumplir, pero pido que no me hagan comprometerlo cuando no tengo esa valoración”, respondió.