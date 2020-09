¿Qué pasa si no voto en las departamentales? Multa, justificación y el plan B de la Corte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Corte Electoral analiza, producto de la pandemia del coronavirus, un plan B para las personas que no puedan ir a votar el próximo 27 de setiembre en el marco de las elecciones departamentales que no implique pagar la multa. ¿Cuál es la idea? Un sistema para poder justificar el voto de manera online.

Todas las personas que aparecen inscritas en el Registro Cívico Nacional deberán obligatoriamente presentarse a votar en las elecciones departamentales. No es obligatorio el voto en las municipales.



José Garchitorena, ministro de la Corte Electoral, explicó a El País que "seguramente la persona deberá escanear el certificado médico o el pasaporte si no estaba en el país o lo que acredite de fuerza mayor para no votar", indicó.

El cambio implicaría evitar la presencialidad al momento de justificar el no voto, con el objetivo de eludir las aglomeraciones. "Estamos en eso, es una posibilidad. Todavía no está aprobado. Todavía no sabemos cómo va a ser la herramienta", aclaró Garchitorena.

Esto implica que quienes no voten tendrán dos caminos: o pagar una multa por no votar o presentar un certificado que justifique su ausencia en el sufragio.

Multa

Según la Ley N° 16.017 - Capítulo II, los ciudadanos que no hayan ido a votar tienen la posibilidad de pagar una multa.



La misma tiene un costo de 1 Unidad Reajustable (UR) equivalente a $ 1.283,07, en base al cambio actual. Ese monto aumentará a 3 UR por cada una de las siguientes ocasiones.



Las multas se duplicarán en el caso de que las personas que no voten sean profesionales egresados de la Universidad de la República (UdelaR) o que sean funcionarios públicos.



Las consecuencias por no pagar la multa, de acuerdo a la ley Nº 13.882, no podrán:



- Otorgar escrituras públicas, salvo testamentos y la provenientes de ventas Judiciales. En este último caso la excepción no rige para el comprador;



- Cobrar dietas, sueldos, jubilaciones y pensiones de cualquier naturaleza, excepto la alimenticia;



- Percibir sumas de dinero que por cualquier concepto les adeude el Estado (Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Municipio, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados);



- Ingresar a la Administración Pública. Esta prohibición no será subsanada con el pago de la multa provista en el artículo 10 de la presente ley;



- Inscribirse ni rendir examen ante cualesquiera de las facultades de la Universidad, ni Institutos Normales, ni Institutos de Profesores.

Justificación

Están habilitados para no votar, y por lo tanto a no pagar multas, aquellas personas que padezcan una enfermedad, invalidez o imposibilidad física.



Para ello, deberán presentar un certificado médico expedido por el médico tratante (con timbre profesional) o por un médico dependiente del Ministerio de Salud pública ante la Junta Electoral que corresponda.



Al margen del sistema online que planea la Corte Electoral, también se puede justificar en cualquiera de las oficinas de este organismo en todo el país. Si el titular de la credencial no pudiera trasladarse para realizar la justificación, podrá presentarse un tercero en su nombre.

También quedan eximidos del voto y de la multa quienes se encuentren ausentes en el país en esa fecha. En ese caso luego deberán presentar documentación en la que demuestren las fechas de salida y de entrada al país como pasaporte sellado, pasajes, boarding pass o un certificado expedido por la Dirección Nacional de Migraciones.



La justificación tendrá que presentarse dentro de un plazo de 30 días para explicar el no voto, que empezará a regir desde el momento en que la persona vuelve al país.

Las personas con residencia temporaria en el exterior tendrán que ir a la oficina consular uruguaya más próxima, dentro de los veinte días anteriores y dentro de los veinte posteriores a la elección, para acreditar que se encontraba en el exterior.