Partidos no pagan las multas por carteles políticos

Cualquiera que haga un recorrido atento por las calles de Montevideo -y, en menor escala, lo mismo sucede en ciudades del interior- se dará cuenta que, tres meses más tarde de las elecciones nacionales del domingo 27 de octubre, aún se ven decenas y decenas de columnas con carteles políticos. Y eso que en su momento la mayoría de las agrupaciones políticas organizó recorridas junto a sus militantes para descolgar los carteles de cartonplast.

Pero, es evidente, los partidos no ponen la misma dedicación ni cantidad de militantes a colgar las columneras que a bajarlas. Desde el 11 de mayo pasado y hasta el lunes 27 de enero, la Intendencia de Montevideo (IMM) retiró en total 16.943 carteles, según los datos oficiales a los que accedió El País.

La intendencia retira los carteles que no están puestos según las disposiciones establecidas en el Digesto Departamental. También cuando están fuera de plazo (hay 30 días para descolgarlos luego de cada elección, por ejemplo), o cuando están en avenidas y plazas donde no pueden ser colgados.



De acuerdo con las cifras oficiales, las cuadrillas de la IMM retiraron 12.766 carteles del Partido Nacional, 2.864 del Partido Colorado, 644 del Frente Amplio, 578 del Partido de la Gente, 73 del Partido Independiente, 12 de Asamblea Popular y seis de Cabildo Abierto.

Parte de ese material fue enviado por la IMM a una empresa que lo recicló y generó carpetas para escolares. Muchas de esas carpetas fueron distribuidas hace pocos días en los tablados populares.



Por cada cartel se debe abonar a la IMM una multa de cuatro unidades reajustables (4.792 pesos uruguayos, según el valor actual), que se apunta al RUT del partido. Quien paga puede retirar los carteles. Pero hay muy pocos registros de multas abonadas: grupos del Frente Amplio pagaron 11 multas, mientras que hay una multa abonada por el Partido Nacional y otra por el Partido Colorado. “Son pocos los que pagaron”, admitió el intendente Christian Di Candia a El País. No abonar la deuda no tiene consecuencias legales.

En una recorrida que realizó El País la semana pasada, detectó carteles de las listas 2004, 71, 880, 66, 200 y 40 del Partido Nacional, la 9007 y 2000 del Partido Colorado y la 12.000 del Partido de la Gente.



“Lo normal es que los partidos empiecen a retirar en las avenidas y lugares más visibles y en los barrios no”, dijo Di Candia. Afirmó que la IMM aún hoy dispone de una cuadrilla para retirar carteles. “Y seguimos colocando multas”, indicó el intendente. Multas que después no se pagan.

El diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a El País que las agrupaciones que integran la lista 2000 de Batllistas puso cuadrillas en la calle a sacar los carteles tras la elección, pero admitió que el trabajo pudo no haber sido completo. “Fuimos sacando los más visibles”, afirmó Rodríguez.

¿Deberían dedicar la misma cantidad de hombres y esfuerzo a la tarea de poner carteles que a la de levantarlos? “El problema es que, cuando hay que poner, aparecen muchos militantes, pero luego la misma cantidad de militantes no está para sacarlos, no aparecen”, admitió el diputado. “Nosotros repartimos el trabajo por agrupaciones y en las grandes avenidas se sacaron todos los carteles”, contó.



En tanto, el diputado de Alianza Nacional Jorge Gandini dijo que en la 2004 pidieron a los militantes que retiren todos los carteles que colocaron. “Los ayudamos con algún vehículo. Los jóvenes sacaron muchísimos, nuestros y también de otros sectores, porque están muy enganchados unos con otros. Así que se sacaban los que se desprendían”, afirmó Gandini. Hubo varias jornadas de limpieza y posterior reciclaje. Lo mismo se hizo con los pasacalles, indicó.



Su compañero Pablo Abdala dijo que quedaron columneras sin sacar porque en las elecciones se cubrieron zonas muy amplias de la ciudad y el trabajo de retirar todo es complejo. El diputado nacionalista le quitó algo de trascendencia al hecho: “Más o menos lo mismo le ocurrió a los demás”.

Pedirán un “compromiso” a los candidatos

Ya se inició el período en el que los grupos políticos pueden poner propaganda electoral en la vía pública de cara a las elecciones departamentales del 10 de mayo (esto ocurre



120 días antes de los comicios). Cuando estén definidos los nombres de todos los candidatos. el intendente de Montevideo, Christian Di Candia, pedirá que firmen un “compromiso público” de cuidado con la ciudad, según adelantó a El País. “Si se están candidateando para administrar Montevideo, poco sentido tiene que lo hagan ensuciando”, opinó.



El objetivo es que “el compromiso lo asuman los candidatos” de todos los partidos en el mismo momento. El texto aún no fue redactado, pero la idea “es que no suceda lo del año pasado, con columnas con carteles de arriba a abajo y carteles de cualquier tamaño”. Quizás también se incluya “algo sobre el plástico de un solo uso” y que no se utilicen materiales que no sean reciclables. Pero no se trata de una prohibición.



En mayo pasado Di Candia envió a la junta departamental un proyecto de decreto para ampliar la zona de prohibición, limitar los plazos de retiro y actualizar las multas. En aquel entonces el proyecto fue encajonado por la bancada del Frente Amplio, que nunca lo trató a pesar de la firme voluntad del intendente.



Ahora Di Candia solicitará al coordinador institucional de la IMM, Jorge Rodríguez, que tramite una reunión con los ediles para plantear el tema nuevamente “y ver si hay disposición a tratar el tema hacia la elección de mayo”. Pero lo más probable es que el asunto, en todo caso, quede para una futura administración.