Los partidos acordaron “bajar la pelota al piso”

Mientras los partidos políticos se reunían en el Parlamento con el presidente del Frente Amplio, en un encuentro “por una convivencia democrática”, el mandatario, Luis Lacalle Pou, admitió en rueda de prensa que el nuevo decreto del Ministerio de Industria que modifica la política antitabaco que fue llevada adelante por el expresidente Tabaré Vázquez, fue por un pedido que le realizó al gobierno la empresa tabacalera Montepaz.

La modificación permite la utilización de elementos distintivos en los cigarrillos y la venta de cajas blandas, entre otros aspectos. Sobre las críticas que generó la iniciativa desde la oposición, el presidente sostuvo: “entiendo la reacción de pegar a todo lo que se mueva, lo entiendo, pero vamos a usar argumentos lógicos”.



La aprobación del decreto, junto a las expresiones de Lacalle Pou, provocó fuertes cuestionamientos desde la oposición. Estos se dieron poco después de que los presidentes de los principales partidos políticos acordaran “bajar la pelota” en el tono del debate público.



“¡Inadmisible confesión del Presidente de la República! No podemos naturalizar que se gobierne a pedido de intereses particulares. Además de confirmar que no tienen visión de políticas, estas prácticas debilitan la institucionalidad democrática” escribió en sus redes sociales el senador del Frente Amplio, Mario Bergara.

Más tarde en rueda de prensa desde el Parlamento, el legislador de la oposición volvió a insistir en que el gobierno conducido por Lacalle Pou “hace decretos a pedido de empresas privadas”. Y agregó que eso es algo “muy peligroso”. Bergara remarcó que tanto la política como la gestión de un gobierno “no puede ser la sumatoria de los intereses particulares”.



Los cuestionamientos, a las declaraciones del presidente, también llegaron desde la Intendencia de Montevideo. En horas de la tarde del martes la intendenta Carolina Cosse, dijo que le generaron “preocupación” las declaraciones del presidente, pero también el tono con que se expresó Lacalle Pou.



En ese sentido, Cosse aseguró que el presidente “banaliza” las opiniones de quienes se expresaron en contra de la decisión al hablar de discursos “panfletarios”. Por otra parte, la intendenta le pidió a Lacalle y al Poder Ejecutivo que “reflexione” sobre el tema y que se escuche la postura de la academia. “Es un paso en contra de la política hacia la salud de las personas” dijo Cosse.



Sobre el fundamento de que los cambios se realizaron con el fin de combatir el contrabando, la intendenta sostuvo que Uruguay cuenta con un protocolo para combatirlo firmado con la Organización Mundial de la Salud. Además, dijo que la lucha contra el contrabando “no pasa” por abaratar los productos a las tabacaleras.



El senador frenteamplista Daniel Caggiani, en tanto, preguntó: “¿Para el Presidente vale más la salud de las y los uruguayos o los intereses de una tabacalera?”.

Horas antes, en el Parlamento, los líderes de los partidos políticos que conforman la coalición de gobierno se reunieron convocados por el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, preocupado por el “tono” del debate que puede afectar “la convivencia democrática”.



Tras el encuentro de aproximadamente una hora, los líderes de los partidos políticos se comprometieron a “bajar la pelota al piso” cuando existan diferencias ideológicas. El senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech destacó como algo “poco común” al menos a nivel latinoamericano, el hecho de que pudieran sentarse en una mesa a discutir.



El primero en dialogar con los medios fue el presidente del Frente Amplio, quien destacó que no se debe trasladar a la sociedad “sentimientos negativos”.



“Tenemos que tener las claves para tratarnos con respeto, educación y sin ira... ¿Esto implica no decir las diferencias que vamos a tener en materia de seguridad social, a la reforma educativa, a los que han sido los incumplimientos de campaña? Para nada, pero eso no implica meternos con las personas”, agregó.



Además, para reafirmar su concepto citó una frase usada por Lacalle Pou: “Duro con las ideas, pero suave con las personas”.

En filas oficialistas, el beneplácito por la reunión generada tras la convocatoria de Pereira fue unánime. El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, afirmó que la actitud de quienes participaron del encuentro fue “buena y positiva” y resaltó su deseo de que se pueda “sostener en el tiempo”.



El nacionalista insistió en que el encuentro debe valorarse “particularmente” ya que a su entender, esta instancia de intercambio entre posturas que ideológicamente son diferentes y hasta enfrentadas puede ser “un punto de inflexión con relación a determinadas actitudes políticas”.



Por su parte, el expresidente y actual secretario general colorado, Julio María Sanguinetti también valoró de forma positiva la instancia. Varios de los líderes que estuvieron aseguraron que fue un intercambio sobre el momento actual del sistema político y que no se entró en temas específicos ni hubo “rispideces”.