Alberto Sanguinetti, Obispo de Canelones, habló esta mañana sobre la posición del prosecretario de Presidencia Juan Andrés Roballo, tras la difusión del documento de la Iglesia Católica en el que se advierte por una profundización de la fragmentación social en el país, y se critica la falta de resultados educativos por parte de las políticas del gobierno del Frente Amplio.

Roballo expresó en las últimas horas al cardenal Daniel Sturla que así como él se siente "perplejo", también lo está otro tanto de personas de su entorno.



En su mensaje, el jerarca de gobierno dice que el relato de la Iglesia es "muy parecido al de los autoconvocados" por el campo, de los que el gobierno considera que tienen intereses políticos electorales.



Sanguinetti aclaró esta mañana en diálogo con Informativo Carve que no se trató de una carta, sino de una serie de mensajes que Roballo intercambió por celular con Sturla. Y aclaró que fue “en muy buenos términos”.



Pero dijo: "Veo cómica esta respuesta de Roballo" porque el documento de la Iglesia “habla más de la sociedad que del poder político. La sociedad está fragmentada, tampoco es una estadística, hay cosas que son cómicas”, como por ejemplo que los compare con el movimiento de los autoconvocados o que se los relacione con el sector Todos del senador nacionalista Luis Lacalle Pou, dijo.

Sanguinetti dijo que “hay una desproporción en lo que dice Roballo" y agregó: "Nosotros no tenemos partido político y no estamos buscando votos de nadie".



Por su parte, el obispo auxiliar de Montevideo y secretario general de la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU), Milton Tróccoli, dijo en declaraciones a Radio Oriental que el mensaje de WhatsApp de Roballo a Sturla "empieza diciendo que él no leyó el documento" de la iglesia, sino que "vio un artículo de prensa en internet".



Tróccoli dijo que "estamos trabajando esto desde agosto o septiembre del año pasado. Pero como nos reunimos solo dos veces al año se han alargado los tiempos, pero no viene con ningún espíritu de conspiración o búsqueda de hacerle propaganda a algún grupo político". Esto lo fijo en referencia a que al comenzar el documento se menciona el término de tender "puentes", algo utilizado desde hace poco por el sector Todos del Partido Nacional.