Partido Nacional presentó denuncia policial por mensaje fraudulento

El Partido Nacional anunció que presentó una denuncia policial por la difusión de un menaje fraudulento en las redes sociales.

Durante la semana pasada circuló en redes sociales una supuesta convocatoria para participar de un grupo de debate en la sala de Antel en la ciudad de Paysandú. El mensaje anunciaba que era organizado por el partido Nacional y por la consultora Opción. En el mensaje se prometía un vale de $500 en un supermercado a todos los asistentes.

Tanto la consultora Opción como el Partido Nacional anunciaron que dicha convocatoria es falsa.

En un comunicado difundido por el Partido Nacional s expresa que “no se puede más que concluir que se trata de una injuria cobarde y anónima, que induce a engaño y perjudica no sólo a los involucrados, sino también a la ciudadanía toda”.

El directorio nacionalista presentó una denuncia policial contra la difusión de este mensaje y “llevará adelante todas las acciones legales que correspondan”.





Comunicado del Partido Nacional

Ante comunicado surgido en Paysandú, por el cual se estaría convocando a un "debate", organizado por una Consultora privada y los sepermercados Ta-Ta.



EL DIRECTORIO DEL PARTIDO NACIONAL



EXPRESA:



Que dicha convocatoria es totalmente falsa, no contando en ningún momento ni con el aval de las autoridades partidarias de Paysandú, ni con el del Directorio.



Que vistos los hechos, no se puede más que concluir que se trata de una injuria cobarde y anónima, que induce a engaño y perjudica no sólo a los involucrados, sino también a la ciudadanía toda.



Que en consecuencia, ha presentado la denuncia policial correspondiente, la que se identifica con el Nro. 7217179, y llevará adelante todas las acciones legales que correspondan, en defensa de los caros principios del Partido Nacional, de nuestros correligionarios, y en este caso en particular, de los sanduceros todos.



Finalmente, que rechaza enfáticamente y estará especialmente atento a este tipo de prácticas sobre cuyos fines o intencionalidades preferimos no especular, y que le hacen mal a la DEMOCRACIA toda.



Montevideo, 22 de Abril de 2018