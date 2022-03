Partido Nacional pidió al FA que "repudie" actitud de vecino del Cerro contra militantes del "NO"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente del Partido Nacional, Pablo Iturralde, se refirió este lunes al caso de un militante del "SÍ" en el barrio Cerro, que increpó a partidarios del "NO" en el marco de la campaña por el referéndum de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Fue una agresión, una amenaza hacia cuatro mujeres vecinas de la zona que estaban militando y alguna joven del partido", y "eso no lo vamos a permitir", aseguró en conferencia de prensa.



"Nosotros lo vamos a denunciar. Hemos pedido a las autoridades del Frente Amplio, a su presidente (Fernando Pereira), que desautoricen ese accionar, que lo rechacen, que lo repudien. Hemos obtenido un silencio y nos parece importante insistir con este tema porque no nos parece que se pueda generar un clima de enfrentamiento", añadió.

Hablan de democracia, pero te quieren echar de un barrio.

Así me gritó Germán, por defender ideas distintas a las del Si

Con totalitarios NADA pic.twitter.com/dabCLSDw2i — Florencia Porro (@florencia_porro) March 12, 2022

Iturralde opinó que el "enfrentamiento no favorece a nadie". Además, dijo que van a "continuar trabajando en todos los rincones del país" y que "no hay nadie que sea dueño de ningún lugar".



Consultado sobre si recibieron otras denuncias, respondió: "Temas absolutamente menores. Se ha venido trabajando con serenidad (...). Lo que sí no genera el mejor clima de enfrentamiento" es la "permanente mentira de temas que no tienen que ver con la LUC que se está arrojando a la ciudadanía".