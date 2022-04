El Partido Nacional insiste con la posibilidad del voto secreto en sindicatos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un año en el que el oficialismo se propuso acelerar la actividad parlamentaria, la agenda de la coalición de gobierno tiene muchos temas que serán proyectos de ley y varias iniciativas que serán ley próximamente. Pero no en todos los casos hay ya un acuerdo procesado como ocurre con texto que regula la obtención de la personería jurídica de los sindicatos y organizaciones gremiales.

El proyecto ya fue aprobado en diciembre pasado en la Cámara de Diputados -aunque sin los votos del Frente Amplio- y en el Senado correrá la misma suerte a la brevedad, luego de que tenga un rápido pasaje por la comisión de Asuntos Laborales de la esta cámara.



Tal es el acuerdo que hay en el oficialismo, y desde el Pit-Cnt no hay mayores críticas al respecto. “Nosotros nos manifestamos con absoluta claridad que en general concordamos con ideas que permitan el acceso a la personería jurídica por parte del movimiento sindical, si van en línea con los principios de autonomía e independencia” de los sindicatos, dijo por ejemplo esta semana el presidente de la central obrera, Marcelo Abdala.



Sin embargo, el sindicalista agregó que discrepa “con algunas ideas que tienen que ver con la reglamentación antisindical”, en referencia a dos iniciativas en concreto que quedaron por el camino -una del Partido Nacional y otra de Cabildo Abierto - que entre otras cosas planteaban que los sindicatos tuvieran el voto secreto obligatorio.



Pero eso ahora volverá a estar en el tapete, una vez que se apruebe el proyecto presentado el año pasado por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Es que los tres senadores nacionalistas del sector Aire Fresco -Carmen Asiaín, Amin Niffouri y Graciela Bianchi- insistirán con una nueva iniciativa para proponer ese punto y dos más: al voto secreto, contó Asiaín, los legisladores sumarán “que haya consentimiento previo y por escrito para el descuento de la cuota sindical, y acceso público, por una cuestión de transparencia, a la situación económica y financiera de cada sindicato”.

Este tema fue uno de los tantos que se abordó en la reunión de bancada del Partido Nacional que se hizo el pasado miércoles, y en donde Asiaín lamentó que con el proyecto que aprobará el Parlamento se perdiera “la oportunidad” de incluir estos otros aspectos, según contaron participantes de ese encuentro.



En diálogo con El País, la senadora -que ocupa el escaño del presidente Luis Lacalle Pou- remarcó que la opción de no promover esos cambios en el articulado que se discute ahora tiene por finalidad que no se entorpezca el trámite parlamentario del texto que reúne consenso, que además es reflejo de un acuerdo al que en su momento llegaron Mieres y el Pit-Cnt. “Esto se va a votar tal cual llegó de Diputados, y luego presentaremos este proyecto autónomo, que se aprobará o no, pero en el que dejaremos sentada nuestra posición”, afirmó Asiaín.



El tema, no obstante, aunque tendrá el apoyo de cabildantes, traerá discusión incluso dentro de la bancada de los blancos, donde las opiniones no son unánimes. “En principio no me gusta mucho el voto secreto; hay que ver cómo, de qué forma, y si sería para todas las asambleas”, dijo por ejemplo un senador a El País.



En el Pit-Cnt, mientras tanto, ven con incredulidad que el oficialismo proponga nuevamente planteos que fueron justamente los que luego se descartaron para evitar un conflicto sindical. “Si aprueban un proyecto así significaría que toda la coalición entraría en una contradicción”, se limitó a decir el vicepresidente del Pit-Cnt, José Lorenzo López. Respecto a la iniciativa cuya aprobación está asegurada, aseguró que es “mucho menos nocivo para los intereses de los trabajadores” que el que ahora promoverán los tres senadores nacionalistas.