Iturralde: "Es muy importante que se ponga arriba de la mesa que el ciclo electoral no ha terminado"

Pablo Iturralde, presidente del directorio del Partido Nacional, anunció que comenzarán una gira por el interior del país. "Es muy importante que el partido ponga arriba de la mesa que el ciclo electoral no ha terminado", dijo en rueda de prensa este miércoles luego de una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou. Esto es de cara a las elecciones departamentales, que estaban fijadas para el 10 de mayo pero fueron aplazadas hasta setiembre por la emergencia sanitaria que vive Uruguay.

Además, informó que el recorrido empezará por Cerro Largo y van a ir a todos los departamentos. "Estamos todos anestesiados un poco con el tema de la pandemia, pero hoy la reunión fue con un jefe de Estado y le vinimos a traer las ideas. Vamos a estar visitando todas las departamentales. Ya hemos hablado con representantes de todos los partidos y ahora correspondía darle cuenta también al presidente de lo que hemos charlado con los partidos de la coalición y también el Frente Amplio".



Con respecto a la posibilidad de generar alianzas, Iturralde expresó que "si es para bien, siempre hay tiempo". Asimismo, aclaró que "hay que buscar las formas jurídicas, que no deben obviarse, porque lo político no puede ir sobre lo jurídico". Sin embargo, "algunas correcciones se pueden hacer en algunas cosas o lugares donde podemos replantearnos de qué manera nos acompañamos".



En la misma línea, comentó que "lo importante" es que tienen la "voluntad de comparecer en las 19 intendencias peleándola" y, aunque es probable que pierdan en algunas, tratarán "de debutar de la mejor manera posible".



Iturralde también destacó el "apoyo que desde la sociedad civil" han "logrado darle a las políticas sociales". "Estaba instalado un relato de que la sensibilidad social estaba en la izquierda y no estaba del lado nuestro. Nosotros hemos logrado tener una sensibilidad social muy particular y estamos muy contentos y felicitamos al presidente de cómo viene manejando todo el tema de la pandemia".



Por otra parte, en relación al caso del intendente de Colonia Carlos Moreira explicó que el jerarca "no pidió el reingreso al partido" y por eso no lo van "a considerar". "Él renunció al partido y ese tema quedó liquidado", agregó.



Luego, cuando se le consultó qué pasaría si Moreira pidiera volver, dijo que, cuando "aparezca la solicitud", lo analizarán "como cualquier otra cosa. "No vamos a poner en agenda algo que no está. Él puede usar el lema Partido Nacional porque el lema lo autoriza la Corte Electoral. El órgano deliberativo es controlado por la Corte Electoral. Nosotros pedimos informes a jurídicos si podíamos oponernos y fue clarísimo el informe de por qué el partido no puede prohibir la candidatura de alguien".