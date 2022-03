Partido Nacional espera disculpas del Frente Amplio tras incidente con militantes del "NO" en el Cerro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este sábado un grupo de militantes a favor del "NO" en el referéndum contra la Ley de Urgente Consideración se encontraba haciendo campaña en la zona del Cerro cuando una persona los amenazó e intentó expulsarlos. "Acá en el Cerro aguante el 'SÍ', acá te saco a volar, a volar", expresó, mientras increpaba a los militantes.

"¿Me querés filmar?, hola, me llamo Germán Gutiérrez, aguante el 'SÍ', no aguante el 'NO'", continuó el hombre a los gritos. "No te hagas el loco vos tampoco, mongólico", le dijo a otro militante.

El presidente del directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, expresó que esperan disculpas del Frente Amplio y de la Comisión del "SI" luego de este hecho.

"Ante los hechos patoteriles, agresión y amenaza, ocurridos ayer en el Cerro de Montevideo, por parte de un militante frenteamplista plenamente identificado, estamos esperando las disculpas y aclaraciones por parte del

Frente Amplio, su presidente y la Comisión del 'SI'", escribió en su cuenta de Twitter.

Además de Abdala otros representantes del Partido Nacional se manifestaron al respecto. "La ordinariez propia de la marginalidad que nos dejó el FA por destruir la educación pública", escribió la senadora Graciela Bianchi, junto al video en el que se ve el hecho.

"Manija y más manija han traído estas escenas tan lamentables.Uruguay, es distinto a países de la región donde las campañas agresivas y violentas son moneda corriente. La mentira, el estar las 24 hs confrontando y agrediendo al gobierno termina en esto. Háganse cargo", escribió Santiago González, Director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.