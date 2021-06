El Partido Nacional elige su nuevas autoridades en agosto

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Nacional resolvió que el 7 de agosto convocará al Órgano Deliberativo Nacional, es decir a su convención, para definir cuáles serán sus nuevas autoridades.

La convención erigirá al presidente y a los 14 miembros del directorio blanco, una decisión que se ha venido postergando desde el año pasado debido a la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus.



En la elección, que será fiscalizada por la Corte Electoral, los blancos prevén que se presenten dos listas. Aunque estas competirán entre sí, coincidirán con el aspirante a presidente, pues hay acuerdo para que Pablo Iturralde continúe en el cargo.



Del lado mayoritario está la lista compartida por el sector Todos -que impulsó al presidente Luis Lacalle Pou- y Alianza Nacional -del fallecido ministro Jorge Larrañaga. También está el grupo de Juan Sartori, y Mejor País, de los intendentes que acordaron conformar una lista global.



La otra lista será la del senador Jorge Gandini, del sector Por la Patria, que ya ha manifestado públicamente que no está dispuesto a acordar con el resto del partido para conformar una sola plancha de consenso entre todo el partido.



Declaraciones de Gandini en cuanto a que “a los blancos no le gustan las listas únicas” no fueron bien recibidas por el resto de los sectores, que entienden que el líder de Por la Patria logrará menos votos de los que prevé en la Convención, sin conseguir un segundo sillón en el directorio.