El Partido Nacional arrancó una maratón por 300 pueblos para poder defender la LUC

Que un color determinado incide en el voto de la gente, y en el resultado de una elección, es algo difícil de comprobar. Pero los blancos no van a dejar pasar la oportunidad que la Corte Electoral les concedió, y tras el triunfo deportivo de la selección ante Venezuela en la noche del martes, salieron a recorrer el país en una maratón que incluirá más de 300 pueblos en poco más de un mes, e hicieron referencia a la defensa de la ley de urgente consideración (LUC), pero también al deporte, a lo importante de “no perder el partido” que se juega con el referéndum del 27 de marzo.

“Con la celeste ganamos todos”, publicó el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, en su cuenta de la red social Twitter, acompañando la frase con una foto en la ruta camino a Flores donde se ve un cielo celeste. La vicepresidenta Beatriz Argimón -al estilo argentino- eligió anudarse un pañuelo celeste en su mano izquierda. En el arranque no se vieron banderas políticas. Mucho menos sectoriales. Sí varios pabellones patrios y la nueva cartelería que invita a votar el “No”, para -dicen- “defender tu libertad”. Este es el slogan con el que recorrerán el país los cinco partidos de la coalición de gobierno.



Ayer fue el turno de Flores. Hicieron pequeños actos en varios pueblos del departamento desde la mañana, y en la noche terminaron con un acto en la ciudad de Trinidad.



“No podemos bajar los brazos y hay orden de no aflojar”, dijo el intendente de Flores Fernando Echeverría, arengando a la militancia con la conocida frase del fallecido Jorge Larrañaga.

La vice hizo hincapié en que cada uno de los actos será con “el real contenido de la LUC”, defendiendo lo que fue la promesa de la campaña electoral de 2019. “Vamos a recorrer el país atacando la desinformación, las medias verdades y las falsedades”, dijo en referencia a algunos pronunciamientos y videos que surgieron del jefe de la campaña por el “Sí” rosado, Esteban Valenti. Uno de los últimos indicaba que si se reafirma la LUC se van a ver afectadas las jubilaciones.



Argimón aseguró que a pesar de la larga tarea electoral de cara al 27 de marzo la tarea del gobierno “no se detendrá”. “No va a haber ningún obstáculo que implique que este gobierno detenga nuestro compromiso con la gente”, insistió.

Llamado a la defensa.

El secretario de la Presidencia, Delgado, dijo que su campaña no se centrará en los blancos, o los votantes de la colación. Dijo que es necesario hablarles a los frenteamplistas y al resto de la ciudadanía que no votó por un cambio en la elección nacional de 2019.



“Hoy nuestro principal objetivo es defender la voluntad popular de cambio expresada en 2019. Nosotros no le estamos hablando solo a los blancos. Le hablamos a los ciudadanos, porque esto excede a los partidos políticos. Es una ley que se votó con la coalición de gobierno y el Pit-Cnt y el Frente impugnaron algunos artículos, pero no queda solo en la órbita de la acción de gobierno defenderla”, remarcó.



En esa línea enumeró una serie de cambios que el país está viviendo -según él- gracias a la entrada en vigencia de la LUC. “Durante muchos años los delitos subían, y a partir de la LUC empezaron a bajar. No tiene color político, es una realidad. Defender el derecho de huelga y defender el derecho al trabajo tampoco tiene color político”, insistió Delgado.