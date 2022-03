El Partido Nacional “ajusta marcas” en el interior de cara a la recta final

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



En los últimos días de la campaña los blancos sienten la responsabilidad de “echar el resto” -como comentaron en el último directorio del Partido Nacional- para ganar el referéndum. Para eso diseñaron una estrategia quirúrgica, donde dividieron tareas uno a uno, y saldrán a convencer a los indecisos en tierras frenteamplistas.

Con un escenario parejo -tal como lo reflejan las últimas encuestas- el nerviosismo en el oficialismo está latente. De todos modos, no hay un solo dirigente blanco con que se hable que se anime a deslizar una posible derrota.



Pero para reafirmar ese convencimiento de triunfo, el comando blanco diseñó estrategias diferenciadas: una para el interior del país y otra para Montevideo y Canelones, departamento que separaron del interior ya que es donde el Frente Amplio está más fuerte y donde visualizan que pueden captar más adhesiones de indecisos.



En el interior -menos en Canelones- los blancos apuestan a los 15 departamentos gobernados por el Partido Nacional. Desde el comando blanco se contactó telefónicamente, uno por uno, a los intendentes, y se les encargó “trillar” para pedir el voto por el No.



“La responsabilidad es de ustedes: del intendente y el diputado. Hay que salir y trabajar”, fue la instrucción que se le transmitió a cada jefe departamental blanco en las últimas horas desde el comando nacionalista de la capital, contaron a El País fuentes del partido.

La coordinación entre los intendentes y el directorio blanco ha logrado un trabajo unificado, e incluso cada jefe comunal ha trabajado en coordinación con los otros partidos de la coalición de gobierno.



A su vez, varios jerarcas y senadores saldrán en estos días a recorrer algunos departamentos considerados claves como Paysandú, Salto y Rocha.



La otra gran apuesta de los nacionalistas estará en Canelones. Para el próximo fin de semana dispusieron recorridas y pequeños actos en 100 localidades canarias.



En las recorridas estarán presentes, no solo dirigentes de cada departamento, sino también figuras del Partido Nacional como la vicepresidenta Beatriz Argimón y el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado.

Canelones es uno de los bastiones frenteamplistas, y viene ganando desde 2004 en las elecciones nacionales y también departamentales. Pero los blancos ven que hay un grupo de indecisos pasibles de inclinarse por la papeleta del No.



Para eso, y porque es una cábala que impuso el líder blanco Luis Lacalle Pou en las últimas elecciones, eligieron la ciudad de Las Piedras para el acto de cierre de campaña Este evento será en conjunto con los otros cuatro partidos de la coalición de gobierno y hablará un representante de cada uno.



Aún no se definió el día ni la hora de este acto. En un principio iba a ser el miércoles 23, pero ante la decisión del presidente de fijar su conferencia para ese día, los blancos plantearon cambiarlo para el martes 22.



De todos modos, el directorio del Partido Nacional mantiene abierta la posibilidad de hacer su acto de cierre el 23 para no interferir con la cadena nacional de la oposición que será emitida a las 20 horas el 22.

En ese acto hablarán por el Partido Colorado el expresidente Julio María Sanguinetti; por Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos; por el Partido Independiente, el ministro Pablo Mieres; y por el Partido de la Gente, el diputado Daniel Peña. Los blancos aún no resolvieron su orador. Una de las opciones es que se encargue del discurso Delgado.



El cierre de campaña de la colación en Montevideo será hoy a las 19 horas con un acto que terminará con un espectáculo artístico del cantante de música tropical Denis Elías, integrante del conjunto de parodistas Zíngaros que resultó triunfador del concurso de Carnaval. Allí también hablará un representante por partido. Por los blancos será Beatriz Argimón, por los colorados fue designado el ministro de Ambiente, Adrián Peña, por Cabildo Abierto será Manini Ríos, y por el Partido Independiente lo hará el diputado Iván Posadas.