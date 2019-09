El Partido Nacional acusa de "fraude" al gobierno de Maduro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las relaciones políticas y económicas de Uruguay con Venezuela volvieron a ser analizadas ayer en el Parlamento en dos instancias distintas.

En lo económico, cuando desde el Partido Nacional se consideró “un fraude” del gobierno de Nicolás Maduro el hecho de no cumplir aspectos centrales de un convenio comercial de 2015. Y en lo político por un nuevo intercambio sobre el vínculo del gobierno del Frente Amplio con su par caribeño por la situación de los derechos humanos en ese país.



El ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, asistió ayer a la reunión de la comisión de Internacionales de Diputados, donde volvió a discutirse la deuda que el gobierno venezolano mantiene aún con una serie de productores por exportaciones de pollo, soja, leche en polvo, queso y dos tipos de arroz por un total de 265.000 toneladas.

El ministro presentó un documento fechado en Caracas en el año 2015, que patentiza el acuerdo firmado por el presidente Tabaré Vázquez con autoridades venezolanas. Además de la venta de alimentos, en el acuerdo se estrechaban los lazos entre Ancap y la estatal venezolana Pdvsa, la creación de un fideicomiso para ayudar al flujo comercial entre ambos países, y revisar y cancelar deuda con los exportadores uruguayos específicamente en el sector alimentario.

Inocentada.

“Hubo un fraude del gobierno venezolano que contó con la colaboración de Uruguay en cuanto a la inocentada, la desprolijidad e impericia que queda en evidencia en el documento”, dijo el diputado nacionalista Rodrigo Goñi tras la reunión con el ministro.



Goñi también dijo que, según el documento aportado, “queda claro que el depósito del dinero para cancelar la deuda debió ir al banco Bandes Uruguay” para poder cobrarse de allí, pero acotó que los fondos “fueron desviados de Uruguay”. Estos son los argumentos por los cuales el diputado Goñi habla de “fraude” del gobierno venezolano en perjuicio de exportadores locales.



El ministro indicó en la comisión que la mayor parte de la deuda ya ha sido reconocida por el Estado venezolano, aunque hay diferencias entre lo que reclaman las empresas uruguayas y lo que dice el país caribeño.

Debate.

Más tarde, en el plenario de Diputados el legislador Ope Pasquet planteó como asunto político la apertura de una discusión sobre la posición de Uruguay en la reciente reunión de OEA por Venezuela y el informe Bachelet que cuestiona fuertemente al gobierno de Maduro por violaciones a los derechos humanos.



Sin embargo, el debate no prosperó porque el Frente Amplio y el partido Unidad Popular (UP) no apoyaron. Blancos, colorados e independientes juntaron 34 votos en 82 presentes.



Varios de los legisladores que querían discutir el informe Bachelet coincidieron en que no les sorprendía la postura del gobierno porque ha sido la misma en los últimos años.



A la dictadura de Maduro se le dijo “repugnante” y que es “un asco”, aclarándose que lo que se pretendía era discutir el informe Bachelet, que habla de violaciones a los derechos humanos. Mientras, la postura de Carlos Pérez (UP) fue clara, en defensa de Maduro: “En Venezuela hay una gravísima injerencia del imperialismo para adueñarse de los recursos. El informe de Bachelet es falso. Ella no es la icónica defensora de los derechos humanos”.