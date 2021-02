Partido Independiente quiere dar subsidio de $4.200 para 300 mil informales por tres meses

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Partido Independiente, integrante de la coalición de gobierno, propondrá un subsidio de $4.200 que se otorgará por tres meses a alrededor de 300.000 trabajadores informales, de acuerdo a lo que informó este martes Telemundo de Canal 12 y confirmó El País con fuentes de la fuerza política.

Esta propuesta será divulgada por el partido el jueves, pero ya fue comunicada al presidente Luis Lacalle Pou a fines del año pasado, junto a otras medidas para paliar los efectos de la pandemia de COVID-19.

Además de este subsidio para los trabajadores informales, en esa instancia se revelarán otros planteos, como cambios impositivos en el caso de las pequeñas y medianas empresas.

Fuentes del Partido Independiente indicaron que en setiembre, antes de la discusión del Presupuesto, presentaron al gobierno medidas para "reforzar" las políticas de apoyo a los trabajadores informales y a las micro y pequeñas empresas (pymes).



Este jueves de tarde, en una conferencia en el Parlamento, el partido de la coalición presentará estas medidas con sus respectivos costos, que ascienden a U$S 30 millones por mes, indicaron.



Con respecto a las pymes se buscará cambiar el régimen tributario para la liquidación del IRAE, y que sea un régimen similar al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que no es lineal, sino progresivo. De esta manera, se busca corregir que si una empresa tributa una Unidad Indexada (UI) por encima de la segunda franja en adelante, no deba pagar por toda la franja siguiente sino por el excedente.



Desde filas independientes entienden que el sistema actual es un "gran desestímulo" para el crecimiento de las empresas.

Los socios del Partido Nacional dentro de la coalición han planteado en los últimos tiempos la necesidad de adoptar más medidas para hacer frente a las consecuencias del coronavirus en Uruguay.

Pereira pidió al gobierno "políticas sociales compensatorias" para cuentapropistas e informales By Agustin Magallanes MIRA TAMBIÉN Pereira pidió al gobierno "políticas sociales compensatorias" para cuentapropistas e informales

La semana pasada el Partido Colorado propuso una batería de medidas, como extender los subsidios de desempleo para que no caduque ninguno hasta octubre y suspender el pago de IRAE mínimo e impuesto al Patrimonio hasta noviembre de este año, en toda empresa cuya venta haya sido menor a 4 millones de UI en 2020.

Por su parte, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, se reunió semanas atrás con Lacalle Pou, a quien planteó varias posibilidades de apoyar a las pymes, como las facilidades impositivas o la flexibilización laboral “para que el pequeño empresario no esté sujeto a las mismas reglas que el gran empresario”.

El jueves de la semana pasada, un día después de que los colorados divulgaran sus propuestas, el presidente se refirió a las diferentes sugerencias que le hicieron llegar los partidos de la coalición. "El presidente (Julio María) Sanguinetti me llamó el martes de noche para contarme que tenían estas propuestas y hoy temprano en la mañana las leí. Cabildo Abierto ha presentado algunas propuestas genéricas al igual que el Partido Independiente", dijo, y agregó: "De lo que yo he visto, todas tienen un profundo sentido común y de conocimiento de la realidad que está teniendo el país".