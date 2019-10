El Partido Independiente pierde su banca en Senado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

A las 20:30 horas, Equipos Consultores anunció que los partidos chicos reunirían, en las proyecciones de votos, el 5% del total de los sufragios. La gran incógnita antes de las elecciones era la votación que podría alcanzar el Partido Independiente y si su líder, Pablo Mieres, mantendría su banca en el Senado.

En abril de este año, la coalición “La Alternativa”, conformada por el Partido Independiente, Navegantes liderada por Esteban Valenti, Unir de Fernando Amado y Avanza País de José Franzini Batlle, entró en crisis luego de que Selva Andreoli, entonces candidata a la vicepresidencia junto a Mieres, hiciera un comentario sobre a quién votaría en un eventual balotaje en las próximas elecciones nacionales.

Consultada sobre si podía apoyar una opción que no fuera el Frente Amplio, Andreoli dijo: “en mi caso personal no. Estoy hablando personal”. Eso generó molestia en el Partido Independiente y determinó que se retirara de la alianza.

Una hora más tarde, a las 21:30 horas, Equipos Consultores daba una gran paridad entre el Partido Ecologista Radical Intransigente (1,1%), Partido de la Gente (1,1%), Partido Verde Animalista y el Partido Independiente (1%). Un poco más abajo se proyectaba la votación de Unidad Popular (0,6%) y Partido de los Trabajadores (0,1%). En ese momento ya se habían contado el 50% de los votos. Equipos Consultores advertía que su margen de error era de 1,6%. La cantidad de votos en blanco alcanzaba el 3,4%, según la consultora.

Edgardo Novick. Foto: Prensa Partido de la Gente.

Demasiado papel

Faltando pocos minutos para las 22:00 horas, Mieres dijo a Canal 4 que apoyaría la candidatura del candidato blanco, Luis Lacalle Pou, si se aplicaban políticas a favor de la primera infancia, lucha contra la corrupción y la búsqueda de los desaparecidos, entre otras. De todas formas, Mieres dijo que se convocará a la Junta Federal del Partido Independiente para decidir el rumbo a seguir en el balotaje.

El líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick, también respaldó ayer la candidatura de Lacalle Pou, al señalar que “se aproxima un cambio”.

“Creo que llegó la hora de votar juntos. Los líderes políticos tenemos que dar un mensaje clarísimo y el próximo 24 de noviembre vamos a apoyar a Lacalle Pou, que va a representar a toda la oposición. Se aproxima un cambio y eso es lo que queremos: que la gente viva mejor. Nosotros damos nuestra oratoria”, dijo a Telemundo.

El líder del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), César Vega, dijo, en la tarde de ayer, que algunos políticos debían olvidarse de que esto es un trabajo o una profesión. “No es así. Tú le pides el crédito a la gente para representar a 25 mil personas, y si no te lo quieren dar de nuevo que te lo saquen”.

También criticó el extensivo uso de papel para las listas de votación. “Estamos destruyendo un montón enorme de árboles para hacer una cantidad enorme e innecesaria de listas. Tenemos que ir a la plancha única para que la votación sea sumamente sencilla”, aseguró.

Respecto al posible balotaje, Vega expresó que él votará la misma lista que hoy, la de su partido, dado que la importancia de esta primera vuelta es que se elige representante y no presidente”.

Para noviembre, comentó que cada votante del PERI tendrá la libertad de elegir el candidato que prefiera.

Vega afirmó que “el cambio del modelo es condición para asegurar la soberanía alimentaria” con políticas de Estado para la prohibición y sustitución del cultivo y la industrialización de transgénicos “y los agrotóxicos asociados”.

También planteó derogar la ley de riego y anular el contrato con UPM2, proteger por ley la apicultura, prohibir el fracking y el almacenamiento de residuos radiactivos. Además, promovió “la producción de alimentos sanos, libres de agrotóxicos, rescatar la calidad del agua”, así como “promover la protección de ríos, océanos y bosque nativo”.

Vega se proclamó como el primer ecologista en “haber salido en contra” de Botnia. “Yo tenía un programa en una radio frenteamplista, que a la postre me lo sacó porque el Frente se contagió de los otros partidos. No estoy arrepentido porque la lucha contra las plantas de celulosa no para”, dijo.

Tras retirarse del Colegio Saint George donde sufragó, Vega comentó que iría a la casa de “Cachita”, una mujer de 96 años que es “hincha a muerte” del PERI. “Ella era oyente de mi programa de radio de los domingos y ahora se transformó en política del partido”, relató.