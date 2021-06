Partido Independiente pidió salir a buscar a niños que no van a los CAIF

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Poder Ejecutivo enviará hoy al Parlamento su proyecto de ley de Rendición de Cuentas. El principal incremento presupuestal que fue anunciado es el destinado a la inversión en primera infancia: unos US$ 50 millones en los niños de 0 a 3 años. La estimación del gobierno es que hay unos 35.000 menores de esas edades de los sectores más pobres que no asisten a ningún centro de atención: un jardín, un CAIF, un centro de cuidados. Y el objetivo planteado en la rendición será que, en tres años, se logre incorporar al sistema a unos 17.500.

El Partido Independiente, que integra la coalición de gobierno, coincide con el énfasis presupuestal en primera infancia. De hecho, aunque aclara que “no es suficiente”, el secretario general del Partido, Juan Carlos Rodríguez, dijo que “es una buena señal”. Ayer algunos representantes de esta colectividad política se reunieron con el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, con el propósito de plantearle que “los centros CAIF deben ser el principal actor local, pero no el único”. En concreto, el PI quiere que el artículo quede lo más abierto posible porque, a su entender, la sola inversión en más cupos para los CAIF no necesariamente lograría el objetivo de que los niños más desfavorecidos se integren al sistema.

Según Rodríguez, “el espíritu del artículo de la Rendición de Cuentas debería ir a identificar a la población objetivo, saber dónde están, quiénes son e ir en búsqueda de ellos”. En este sentido, agregó, hay lugares en que están los servicios, pero la población no accede. Y hay zonas en que no están los servicios que deberían o sencillamente no hay servicio alguno.

En la propuesta que el PI le hizo al ministro Lema, se detalla: “Algunos niños se encuentran más cerca de otros centros que cuentan con capacidad, en algunos casos ociosa, de atenderlos. Por ejemplo, una herramienta, entre otras a potenciar, son las BIS (Becas de Inclusión Socioeducativa del Mides) o los centros Siempre (que tiene la inversión de sindicatos y empresas).



Fuentes de OPP dijeron a El País que el artículo no irá redactado de manera tan cerrada, pero que sí hay un plan acordado entre INAU y OPP. “El principal énfasis es en CAIF, el monto de dinero irá en ascenso cada año. El objetivo es llevar a que la asistencia al CAIF sea el mismo porcentaje del 40% más pobre de la sociedad que del nivel medio (quintil tres)”.