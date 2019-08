Partido de la Gente proclamó su fórmula

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Partido de la Gente realizó este fin de semana el primer Congreso Nacional de su historia. Allí eligió al diputado Daniel Peña como candidato a vicepresidente y aprobó el Programa de Gobierno, elaborado por 27 equipos técnicos.

En el Parque de Vacaciones de Agadu en Atlántida, el candidato Edgardo Novick dijo que para él es “un honor” que Peña lo acompañe en la fórmula para las elecciones nacionales. “Nuestro gran enemigo en nuestro país es el sentimiento de resignación de los uruguayos que no se puede cambiar. Nosotros les vamos a demostrar que a este país lo podemos cambiar, juntos”, dijo Novick a los convencionales de su partido.



A su turno, Peña dijo por qué piensa que Novick es alguien “raro” en el sistema político. “Hay mucha gente que anduvo diciendo por ahí que Novick es raro, que es un outsider, ¿saben lo que tiene de diferente? Que no anda en los corrillos del poder buscando dónde se acomoda”.



Y agregó: “Laburó desde chico para forjar su felicidad y su futuro, no le tiene que andar pidiendo permiso a nadie a la hora de levantar la mano y decir las cosas que tiene que decir”.



Peña agregó que “un outsider es alguien que no le importa de dónde venga si tiene buenas ideas”, que “se toma un avión y va a buscar a los que más saben de seguridad en el mundo, lo paga de su bolsillo y los trae a Uruguay”.



El domingo también sesionó la convención del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), que proclamó la fórmula integrada por Cesar Vega y Andrés Chucarro. El candidato a vicepresidente es un técnico del departamento de Paysandú.