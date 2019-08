El Partido Digital no llegó a los votos para proclamar la fórmula presidencial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Partido Digital se reunió el sábado 17 de agosto para votar su fórmula presidencial compuesta por Daniel Goldman y Diego Ruete, el cocinero que fue elegido como vicepresidente por los afiliados al partido. Sin embargo, no llegó a los 251 votos exigidos por la Corte Electoral. Obtuvieron 221 y les faltaron 30 votos para poder proclamar su fórmula de cara a las Elecciones 2019.

Justin Graside, presidente del Partido Digital, manifestó a El País que “fue un tema de un límite analógico. No sé si tiene mucho sentido porque el vicepresidente ya fue elegido en el proceso que arrancó con las postulaciones de los afiliados, pero es un requisito que pide la Corte Electoral”.



Tienen siete días para realizar una nueva convención. Graside manifestó que todavía no tienen fecha. El sábado 24 de agosto es el día tentativo, pero están evaluando si en otro día de la semana pueden obtener una mayor cantidad de votos, teniendo en cuenta que el sábado es la Noche de la Nostalgia.



“Es un garrón porque es un requisito analógico que no pudimos cumplir”, no obstante explicó que el evento “fue la actividad más grande que hemos tenido”. Las miras hacia la nueva convención son positivas. Graside cree que “esto fue como cuando Topolansky dijo que ‘el susto despertó al mamado’. La gente no tomó correcta dimensión de la importancia de esto, pero ahora redobló su compromiso”.



A su vez agregó que “el apoyo fue abrumador y el equipo y los simpatizantes se pusieron la causa al hombro”, por lo que estiman que en la próxima convención podrán llegar a la mitad más uno de los votos.