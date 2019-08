El Partido Digital aprobó su fórmula

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras un fallido primer intento, finalmente el Partido Digital alcanzó ayer los votos que exige la Corte Electoral para proclamar su fórmula presidencial para las elecciones de octubre, integrada por Daniel Goldman y Diego Ruete.

La convención del novel partido político alcanzó ayer reunir a 280 convencionales superando el mínimo de 251 que marca la Corte Electoral. En su intento anterior, el 17 de agosto, solo había convocado a 221 convencionales. De esta forma Goldman y Ruete podrán participar de las elecciones nacionales.



Sobre el intento anterior, Justín Graside, presidente del Partido Digital, había dicho: “Es un garrón porque es un requisito analógico que no pudimos cumplir”, no obstante explicó que el evento “fue la actividad más grande que hemos tenido”. (...) Esto fue como cuando Topolansky dijo que ‘el susto despertó al mamado’. La gente no tomó correcta dimensión de la importancia de esto, pero ahora redobló su compromiso”.