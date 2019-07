Partido de la Concertación no llegó a los votos necesarios para continuar en la campaña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Partido de la Concertación no llegó a los 500 votos necesarios para continuar en la campaña electoral.



El “instrumento electoral” creado por blancos y colorados para votar en conjunto en las elecciones departamentales de Montevideo no alcanzó los requisitos mínimos para que pueda ser utilizado en mayo de 2020.



Formar una concertación fue la forma que blancos y colorados encontraron para votar juntos e intentar desbancar al Frente Amplio del gobierno de Montevideo.



Los sectores de izquierda cumplirán 30 años ininterrumpidos en la intendencia capitalina sin que los partidos tradicionales hayan podido arañar el triunfo y volver al poder de la capital.



En 2015 la Concertación tuvo buena votación en Montevideo pero no tampoco le alcanzó para ganarle al Frente Amplio.