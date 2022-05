El Partido Comunista responsabiliza al astorismo por lo ocurrido en Ancap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En un documento base de discusión del XXXII Congreso del Partido Comunista - que se inicia hoy- se responsabilizó al equipo económico liderado por el astorismo del déficit de US$ 600 millones que en su momento llevó a la capitalización de Ancap.

En el material de casi 100 páginas, que surgió de un trabajo de tres meses en cuatro comisiones diferentes, se hace un análisis de los últimos 15 años de gobierno del Frente Amplio. En lo que respecta al rol de las empresas públicas se sostiene que “tuvieron un impulso importante y se fortalecieron tras años de intentos de liquidación y privatización por parte de gobiernos de derecha”.



Sobre lo actuado, el documento destaca el trabajo en ALUR y Antel por medio de diferentes inversiones. En cambio, en referencia a Ancap atan al déficit a las directivas del equipo económico encabezado por Danilo Astori, aunque no lo nombran de forma directa pero se habla del “Ministerio de Economía”. “El déficit tan señalado respondió a una estrategia impuesta al ente por la visión económica predominante (expresada principalmente en el MEF), donde se limitó la posibilidad de inversiones genuinas en función de mantener los aportes a Rentas Generales, promoviendo el tomar deuda para cumplir con los planes de desarrollo a nivel país y en varias áreas de actividad, con amplias repercusiones sociales asociadas”, afirma el PCU.



En ese marco, acotan las comisiones del Partido Comunista que “ante la embestida de la derecha” se optó por “hacer cerrar los números”, es decir “suprimir el déficit mediante políticas de ajuste que cumplieron su objetivo, pero a costa de reducir sustancialmente las inversiones”. Por ejemplo, el informe cita la frustrada instalación del horno para la planta cementera de Paysandú por razones de costo. El documento sostiene que esto ambienta “el planteo privatizador del actual gobierno”. Asimismo, se reconoce que los “avances” en materia del manejo de las empresas públicas no fueron suficientes porque las mismas “no se transformaron en locomotoras del desarrollo nacional”.



En lo que respecta al rumbo del Partido Comunista, el documento tiene como centro la definición que Rodney Arismendi hiciera sobre la “democracia avanzada” como proceso de combate programático reivindicativo y de “desarrollo de lucha de clases”.



“Avanzar en democracia y construir una democracia avanzada no es un proceso abstracto o teórico, adquiere formas concretas en la lucha popular”, subrayan los comunistas en sus bases para el congreso.



Por lo que sostienen se requiere un movimiento sindical desplegando acciones hacia los barrios, “entretejiendo alianzas amplias”, y generando “amplias movilizaciones populares”.

Según afirman, el desafío del Partido Comunista y del Frente Amplio es, en un mismo y complejo “movimiento”, “construir una organización popular capaz de resistir la restauración conservadora, y, con unidad y lucha, generar la acumulación de fuerzas necesaria para llevar a la práctica un programa democrático avanzado a partir de reconquistar el gobierno en condiciones de ofensiva”.



En una mirada crítica del actual gobierno que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou, subrayan que no es el covid-19 lo que ha provocado y profundizado “la crisis económica y social” (aunque reconocen su impacto), sino el “ajuste neoliberal de derecha” que según afirman tiene como consecuencia “un Uruguay más desigual”.



“La lucha por los derechos de nuestro pueblo no entran en cuarto intermedio hasta el 2025”, subrayan. Por lo que colocan como eje central para el Frente Amplio la recuperación de la “movilización de masas” como “método principal” para enfrentar al actual gobierno y “preparar su retorno en el próximo período”. Sobre el FA, los comunistas reconocen que “perdió cientos de miles de votos” en octubre de 2019, siendo derrotado. Pero, destacan que sigue siendo hoy “la principal fuerza política del país”.