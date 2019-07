Partido Comunista respalda a Villar y llama a la autocrítica en el Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Comité Central del PCU se reunió el sábado para evaluar los resultados de las elecciones internas del 30 de junio y trazar las principales líneas políticas hacia las elecciones nacionales de octubre.

En un comunicado publicado en el sitio web del partido, afirman que los resultados de las elecciones internas no se pueden evaluar correctamente si no se los coloca en el “marco de lo ofensiva del imperialismo y las clases dominantes en el mundo, en el continente y en nuestro país para imponer un gigantesco ajuste sobre los pueblos, período que hemos caracterizado, y ratificamos, como de agudización de la lucha de clases”.



Advierten que existe una “radicalización de las clases dominantes, y de su expresión política, la derecha” y que el Frente Amplio no ha conseguido la síntesis política que permita derrotarla.



Hablan de una “degradación democrática”, “recorte de derechos” y “ajustes de salarios” que, según el PCU, están expresados por Manini Ríos, Pablo Mieres, Edgardo Novick, Ernesto Talvi y Lacalle Pou.



“Los resultados obtenidos por el Frente Amplio deben mirarse autocríticamente, asumiendo las señales que marcan preocupación, pero sin dramatismo”, sostienen, y reconocen que el partido de gobierno tuvo menos votos que en junio de 2014. Sin embargo, consideran que sería un “grave error político reducir a este número la campaña del Frente Amplio y lo logrado”.



Asimismo destacan la presentación de Graciela Villar como la vice de Daniel Martínez, a quien describen como “una compañera de larga trayectoria militante en el movimiento sindical, social y en el propio Frente Amplio, que merece todo nuestro respeto y respaldo”.



Por último ratifican que su objetivo hacia octubre es “construir una victoria popular” para “derrotar en nuestro país la ofensiva restauradora neoliberal y abrir, con unidad y con lucha, caminos para avanzar en democracia”.