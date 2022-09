Partido Colorado respaldó reivindicación de derechos en protestas de Irán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Comité Ejecutivo Departamental (CED) de Montevideo del Partido Colorado respaldó la reivindicación de derechos efectuada en el marco de las protestas pacíficas en Irán sucedidas tras el “injusto arresto” y “posterior muerte” de una mujer por no utilizar hijab.

Mahsa Amini, de 22 años, murió el viernes 16, tres días después de ser hospitalizada tras su arresto por la Policía por violar el estricto código de vestimenta que se impone en Irán a las mujeres, en especial el porte del velo.



En una resolución, el máximo órgano de conducción colorada en Montevideo rechazó la limitación de estas protestas mediante la represión estatal y particular. “El Partido Colorado históricamente supo defender y promover los derechos y libertades de las mujeres. Es con ese espíritu que reclamamos a la comunidad internacional rechazar enfáticamente al gobierno totalitario que se ha instalado en ese país, que además de no haber sido electo a través de las garantías democráticas necesarias, relega a las mujeres a un lugar de inferioridad y no permite que estas vivan de manera libre y justa en su propia tierra”, dice la resolución.

El martes 20, las Naciones Unidas y grupos defensores de los derechos humanos levantaron la voz ante la violenta represión de las manifestaciones ocurridas en Irán tras la muerte de Amini detenida por la policía de la moral.



Las autoridades iraníes informaron que la joven falleció por causas naturales pero según informaciones difundidas por activistas y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos fue golpeada violentamente en la cabeza y contra un vehículo de la policía de la moral. Su muerte ha provocado protestas en la capital, Teherán, pero los más violentos enfrentamientos se produjeron en la provincia del Kurdistán iraní, de donde era originaria Amini.



En las redes sociales, mujeres subieron videos en donde cortan su propio pelo o queman el hijab en forma de protesta.



La muerte de Amini generó clamor internacional y el propio Secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, llamó el lunes 19 “al gobierno iraní a poner fin a su sistemática persecución de mujeres y a permitir protestas pacíficas”.



El velo es obligatorio en público en Irán desde la revolución islámica de 1979. La vigilancia de que se cumplen estas normas le corresponde a una unidad especial de policía, conocida como “policía de la moral”, que tiene el poder de arrestar a las mujeres que no respeten el código de vestimenta, aunque son puestas en libertad con una advertencia.