El Partido Colorado pide que Cosse entre en la mesa de negociación por el préstamo del BID

El Partido Colorado pidió ayer al oficialismo en Montevideo que conceda una prórroga de 90 días para negociar el préstamo que la intendenta Carolina Cosse solicitó ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por US$ 70 millones. La propuesta fue presentada durante una reunión entre ediles del Frente Amplio y de la oposición en la capital.

Los colorados plantearon la renegociación del préstamo a través de una mesa en la que participen la intendenta Carolina Cosse, ediles de todos los partidos, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Ministerio de Ambiente.



Fuentes del Partido Colorado dijeron a El País que considerarían como una señal positiva que la intendenta integre personalmente esa mesa de negociación.



“Nos parece esencial conversar en términos políticos, algo que hasta ahora no ha ocurrido”, dijo a El País el secretario general del Comité Ejecutivo Departamental colorado, Felipe Schipani.

El edil Matías Barreto, coordinador de la bancada de esa colectividad, ratificó en tanto que su partido busca una prórroga “para tener una negociación genuina” que “permita consensos para un proyecto común”.

De momento, tanto blancos como colorados piden que la Intendencia de Montevideo modifique la estructura de los US$ 70 millones del préstamo. Lo previsto es US$ 47,4 millones para un nuevo plan de limpieza y US$ 22,6 millones para saneamiento.



La intendenta de Montevideo, Cosse, anunció el jueves en conferencia de prensa la intención de la comuna de liberar US$ 12 millones para complementar el proyecto de limpieza y saneamiento que se espera financiar con el préstamo del BID. Esto se sumaría a otros US$ 12,5 millones ya comprometidos. Este paquete lo que busca es destrabar la negativa de la oposición a votar el préstamo del organismo.