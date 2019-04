Partido Colorado pedirá explicaciones a Lima tras robo millonario en Termas del Daymán

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La bancada de ediles del Partido Colorado resolvió plantear el próximo jueves 2 de mayo un llamado al intendente de Salto, Andrés Lima, a sala en la Junta Departamental para que responda luego del robo millonario perpetrado en la administración de Termas de Daymán el lunes.



En reunión mantenida entre los ediles de Vamos Salto y el líder de la agrupación, el senador Germán Coutinho, se acordó compartir la postura de la edil María de los Angeles Márquez (Batllistas) para que el jefe comunal sea llamado a brindar explicaciones de por qué esa millonaria cifra de dinero que robaron se mantuvo guardada en precarias cajas fuertes del centro termal durante toda una semana y sin custodia alguna.

Desde la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Salto (Adeoms) se sostuvo que en el lugar no hay dispuesto un servicio de serenos ya que los funcionarios que cumplen las tareas nocturnas están asignados a la limpieza y el recambio de aguas de piscinas.



Asimismo, los ediles del Partido Colorado a los que se sumarán los del Partido Nacional y del Partido de la Gente apuntan a que se determine quiénes son los responsables que avalaron que en esos días de mayor recaudación del año no se tomaran los recaudos para garantizar el dinero de unas 15.000 entradas.



El intendente Lima −que en estos días está bajo una fuerte crítica a su gestión por parte de la oposición y de algunos sectores de la interna de su propio partido− dijo en la noche de ayer miércoles en el programa Palabras Cruzadas de Canal 4, que de ser llamado a sala evaluará si concurre o en su defecto delega en algún director la misión para responder a los ediles tal como lo ampara la Constitución.



A un llamado anterior para conocer la situación financiera de la Intendencia y el aumento en déficit precisamente de Turismo el pasado 21 de diciembre, Lima no concurrió y en su lugar envió al director de Hacienda y al director de Jurídica, cosa que molestó a la mayoría de la Junta que se levantó de sus bancas sin escuchar argumento alguno.