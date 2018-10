El Partido Colorado tiene un nuevo precandidato; ¿quién es?

Pedro José Etchegaray Avallone es el nombre del nuevo precandidato del Partido Colorado que competirá por un lugar para las próximas elecciones presidenciales.



Su agrupación se llama "Marcando el rumbo" y se suma a la lista del expresidente Julio María Sanguinetti, el economista Ernesto Talvi y el senador José Amorín Batlle.



Tiempo atrás Etchegaray se pronunció a través de su cuenta de Facebook para denunciar que su casa -ubicada en Convención y Paysandú- ahora es una "zona liberada" y antes era una "zona roja".



En este sector "los vecinos debían enfrentarse un día si, y otro también a personajes como rastrillos y vendedores de droga, que se entremezclaban entre los indigentes que asistían a la puerta de entrada del Mides", expresó.



Fue a partir de esta vivencia que decidió ampliar esta preocupación "ya no solo atendiendo a áreas físicas" sino a la seguridad, la educación, la salud, entre otros aspectos "para ir haciendo boca y la gestión de los recursos públicos", aseguró.



Etchegaray se define como un "atento observador" que buscará los votos afuera del partido "donde está lleno de personas que necesitan identificarse con algún candidato" que no sea un vivo, que no sea un “viejo Vizcacha”, que no sea un titulado sin título, alguien que se ríe de la Justicia", expresó.



Las personas necesitan "alguien que sea como ellos, un trabajador que clama porque se termine el recreo, y que desea que dentro de unos años, sus nietos puedas asistir a su funeral, porque estarán todavía en el país".