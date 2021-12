Partido Colorado y Cabildo Abierto: un mal vínculo signado por diferencias en leyes y acusaciones cruzadas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La coalición de gobierno ha tenido, en estos casi 22 meses de la actual administración, diferencias y conflictos internos por las distintas posiciones que han mantenido sus partidos en diversos temas, sin que por eso se quebrara la unidad. Pero hay dos socios del oficialismo que, a esta altura del partido, se puede decir que no tienen una buena relación. Son el Partido Colorado y Cabildo Abierto, cuyos integrantes reconocen eso mismo: que la estrategia y los intereses políticos llevados adelante por uno y otro no han hecho otra cosa que generar ásperos intercambios y una tensión que muchas veces tomó dimensión pública.

Uno de los últimos capítulos de desencuentros es reciente; la discusión de la ley forestal -que fue rechazada por el presidente Luis Lacalle Pou al vetar la normativa el 16 de diciembre pasado- tuvo a ambas colectividades enfrentadas en primera línea. Los colorados, representados por los ministros de Ganadería y Ambiente Fernando Mattos y Adrián Peña, ambos del sector Ciudadanos, fueron fervientes opositores de la norma promovida por Cabildo, e intentaron que no ocurriera lo que pasó: que los liderados por Guido Manini Ríos fueran a fondo con la ley, votaran junto con el Frente Amplio -con lo que eso tiene de mensaje simbólico para la unidad de la coalición- y se dieran de frente con el veto presidencial.



Esto motivó una dura reflexión de Pedro Bordaberry -no fue la primera vez que apuntó contra Cabildo-, quien en su última columna en El País -que tituló “Kabildo”- acusó a los cabildantes de prestarse a “que el Frente Amplio clavara una cuña de discordia en la coalición del gobierno”, de tener “una fuerte vinculación con la lista 711 del ex vicepresidente (Raúl) Sendic”, y de ser “cercanos al kirchnerismo y la Patria Grande”. Todo eso, naturalmente, no cayó bien entre los cabildantes. El senador Guillermo Domenech contestó en diálogo con El País que pensaba “honestamente” que el exsenador y exministro colorado tiene “un poco de celos” del alcance popular de Cabildo Abierto y respondió a las dos vinculaciones que Bordaberry le atribuyó a su partido: “Se tendría que dar cuenta de que mientras él es muy amigo de gente que hace asados con Alberto Fernández (en referencia al canciller Francisco Bustillo), nosotros no hemos tenido ningún contacto ni hemos dado alojamiento a ningún kirchnerista”, dijo el presidente de Cabildo Abierto que, sobre su vínculo con la lista frenteamplista, agregó: “¿Cómo se cree que la coalición llegó al gobierno si no fue con votos del Frente Amplio? Nosotros nunca pretendimos colocar en el infierno a los votantes frenteamplistas”.

Irene Moreira y Julio María Sanguinetti. Foto: Juan Manuel Ramos.

También respondió el senador suplente Marcos Methol en una columna publicada en La Mañana estos días, en la que le dijo a Bordaberry que si quiere “volver a la política, no es necesario hacerlo a los codazos”,



Pero este frente puntual, que nació con la discusión forestal, es solo uno de tantos (ver aparte): proyectos de ley como el que busca instaurar como principio la tenencia compartida; la discusión en 2020 acerca del levantamiento de los fueros de Guido Manini Ríos para ser imputado por la Fiscalía, o el debate parlamentario sobre la eutanasia, han generado particulares disputas entre ambas colectividades.

El malestar recíproco.

En el Partido Colorado, por su parte, hay coincidencia. Advierten que los pasos que ha dado Cabildo Abierto no son casuales, y que no tienen que ver solo con convicciones políticas -aunque no dudan de que el partido de Guido Manini las tenga-, sino que se trata de una estrategia, según una perspectiva riesgosa y poco meditada, pero una estrategia al fin.



“Lo han dicho en reuniones que hemos tenido representantes de todos los partidos de la coalición. Lo que ellos piensan es que el Frente Amplio pudo gobernar 15 años porque logró ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Y ellos creen que tienen que ser la pata opositora de la coalición”, sostuvo una destacada figura política de los colorados.



En esto también coinciden en Batllistas y Ciudadanos. El primer grupo fue enfático en su defensa de la actual ley forestal, impulsada en su momento por su líder, el expresidente Julio María Sanguinetti. Y Ciudadanos, tal vez, fue el que tuvo el mayor desencuentro hasta el momento con los cabildantes.



“Lo de Cabildo es deliberado -insistió un jerarca colorado. Quieren ser gobierno y oposición al mismo tiempo. Nosotros no sabemos hacer eso. Siempre seremos el socio más leal que tenga el Partido Nacional en esta coalición. Nos movemos distinto”.



Esto, en Cabildo, no es admitido por nadie. “El Partido Colorado ha presentado varias iniciativas fuera del compromiso programático y no por eso son oposición al gobierno”, dijo a El País Marcos Methol. “Cada uno hace sus planteos y pone sus énfasis, y además se defiende el programa en común” sin que por esta se ponga en riesgo la unidad, agregó.



Sin embargo, desde el Partido Colorado varias fuentes advirtieron que esperaban que, en pos justamente de mantenerse unidos, los cabildantes dieran marcha atrás en su decisión de votar la nueva ley forestal con la oposición, o por lo menos que esperaran hasta que pasara el referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), impulsado por el Frente Amplio y el Pit-Cnt, y que se llevará a cabo el próximo 27 de marzo.



Fueron varias las conversaciones que el ministro de Ambiente, Adrián Peña -principal referente de Ciudadanos tras la renuncia a la política activa de parte del excanciller Ernesto Talvi- tuvo con Manini Ríos a lo largo del año. Todas para comunicarle cómo venían las reglamentaciones que se estaban preparando sobre la forestación y que, según su intención, podrían funcionar como alternativa al proyecto cabildante y ayudar a evitar una votación dividida, lo cual hubiera dado una imagen de unidad para la ciudadanía de cara al referéndum.

Fachada Casa del Partido Colorado. Foto: Archivo El País

En filas coloradas también observan que desde el momento en que Manini Ríos planificó una gira por todo el interior para defender la nueva normativa, no tuvo más voluntad real de negociación.



“Los tiempos de la política les ganaron a los tiempos de la negociación entre partidos”, razonó un legislador colorado.



Del otro lado, en tanto, aseguran que, sobre todo, lo que sienten que no han tenido con los colorados es “reciprocidad”.



“Es algo que debemos señalar, porque nosotros no hemos sido egoístas a la hora de apoyar iniciativas ajenas”, dijo Domenech, que apuntó también que cada socio de la coalición sigue su propia “estrategia” y es coherente con “sus propios principios.”. “El Partido Colorado quizás pretende ser el furgón de cola del Partido Nacional, y a nosotros no nos parece que sea bueno para ningún partido ser el furgón de cola de otro y no proyectar su propia identidad”, concluyó.

Planteos que han dividido a los partidos Además del enfrentamiento en la discusión forestal, Cabildo Abierto y el Partido Colorado han estado en veredas opuestas en otras oportunidades, lo cual los ha llevado incluso a promover o defender planteos en contraposición directa con los intereses del otro.



Por ejemplo, cuando la Cámara de Senadores trató en octubre de 2020 la solicitud del desafuero del senador Guido Manini Manini Ríos, por su presunta omisión en dar cuenta a la Justicia de la confesión de José Nino Gavazzo sobre la desaparición de Roberto Gomensoro -un exmilitante tupamaro, en Río Negro en 1973-, cuando era comandante en jefe del Ejército. La coalición, salvo el sector Ciudadanos, votó en contra del pedido del Poder Judicial, un hecho que quedó en la memoria de los cabildantes.



También con Ciudadanos como actor protagonista, ambos grupos chocaron días atrás cuando este sector colorado decidió no dar su voto para que el proyecto que establece la tenencia compartida -o la corresponsabilidad en la crianza- como un principio normativo pasara al plenario de la cámara alta y continuara allí su derrotero parlamentario. Según supo El País en base a fuentes partidarias, en cuanto la bancada bicameral de Ciudadanos transmitió mediante un comunicado que entendía que sus aspiraciones no estaban lo suficientemente contempladas en el proyecto de ley a estudio, los cabildantes manifestaron a senadores blancos que era la segunda vez que este sector decidía algo en su contra, ya que no se olvidaban, a un año y medio de ocurrido, del episodio del desafuero.



Y hay, en el horizonte, otros asuntos que tienen a Cabildo distanciado del posicionamiento del resto de los socios de la coalición de gobierno, pero particularmente de los colorados.



Uno de ellos es el proyecto de ley que busca legalizar la eutanasia, propuesto por el diputado Ope Pasquet y que todavía se discute en la Cámara de Representantes. En este tema, que ha sido largamente discutido y se seguirá debatiendo en 2022, Cabildo Abierto se encuentra hoy por hoy en contra, y no prestaría sus votos a un planteo que busca que el médico quede “exento de responsabilidad” cuando “le dé muerte o ayude a darse muerte” a una “persona mayor de edad, psíquicamente apta, enferma de una patología terminal, irreversible e incurable o afligida por sufrimientos insoportables”.



Tampoco hay sintonía en los colorados para acompañar la iniciativa de Cabildo que busca otorgar prisión domiciliaria a los reclusos que tengan más de 65 años. Esta iniciativa, que aún se discute en comisión, es polémica porque por la vía de los hechos favorecería a procesados y condenados por delitos cometidos durante la última dictadura militar.

Guido Manini Ríos en la inauguración de la Mesa Política de Cabildo Abierto. Foto: Estefanía Leal