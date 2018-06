El partido en Casavalle que fue ignorado por el gobierno

Hacia frío en serio. Y el gran salón de la Escuela pública del barrio Casavalle no tiene calefacción. A los niños poco les importaba. Ellos ya están acostumbrados, ninguno tenía más de un abrigo. Pero la mañana del viernes era distinta: las autoridades de la enseñanza habían elegido su escuela para ver el partido debut de Uruguay en el Mundial de Rusia en una pantalla gigante.

La actividad forma parte de una serie de políticas sociales que busca generar integración en uno de los barrios más complejos del país en materia de seguridad. Las autoridades del gobierno estaban invitadas. Pero faltaron sin aviso.

Diferencias entre el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y el Ministerio de Educación y Cultura (MEC), generaron que los escolares disfrutaran de un triunfo celeste, pero sin la presencia de un solo ministro del gobierno de Tabaré Vázquez, como fue planteado en la previa.

El "partido" que se juega en Casavalle es clave para el Uruguay. Allí las bandas de narcotraficantes han logrado instalarse con solidez y comandar desde ese barrio sus operaciones. El resultado: un incremento en la inseguridad ciudadana que se está viendo reflejado en sucesivos ajustes de cuentas con índices de asesinatos que sorprenden en lo que va del 2018.

Por eso, el gobierno se decidió a instrumentar políticas de integración, culturales y sociales para generar integración vecinal. En definitiva, lo que se busca es enviar un mensaje al resto del país, y mostrar que Casavalle no solo es noticia por los operativos policiales, las muertes y los delincuentes.

Sin embargo diferencias en la interna del propio gobierno llevaron a que las autoridades del Ejecutivo le dieran la espalda a la iniciativa. Unos pocos jerarcas concurrieron a ver el partido con los chiquilines.

Contradictorio.

Quienes sí participaron fueron la subsecretaria del Mides, Ana Olivera, la directora de los Centros MEC, Glenda Roldán, Nelson Villareal de la Secretaria de Derechos Humanos de Presidencia, el consejero de Primaria, Pablo Caggiani, y la alcaldesa del barrio Sandra Nedov.

Incluso en las charlas con la prensa develaron los problemas en la interna del gobierno frenteamplista. "¿Estaba invitado el presidente Vázquez?", consultó El País a Caggiani. "Estaba todo el mundo invitado porque fue anunciado en el Consejo de Ministros, así como estaban invitadas las familias y los vecinos", declaró.

El jerarca explicó que sabía qué era lo que había pasado, y que en todo caso se debía preguntar a los integrantes del Consejo de Ministros por qué resolvieron no asistir a la actividad. "La agenda de los adultos hay que consultar a los adultos", afirmó Caggiani.

El consejero de Primaria recordó que estaba presente la subsecretaria del Mides. Sin embargo, ella contó otra versión que contradecía la versión de Caggiani. El País consultó a Olivera por qué había tan pocas autoridades y ningún integrante del gabinete del Poder Ejecutivo.

"No estaba planteado que vinieran. Habemos autoridades, esta la más importante del territorio (en referencia al alcalde de Casavalle)", dijo la viceministra. "No estuvo planteado, no invitamos al gabinete. No lo planteamos. Los que generaron esta actividad, que tuvo la iniciativa le MEC… En realidad los que nos planteamos la actividad fueron los gurises y los vecinos de Casavalle", declaró la exintendenta de Montevideo.

Mejor sin Vázquez.

La alcaldesa Nedov fue en la misma línea que Olivera. La información que tenían todos los periodistas era que el MEC había invitado a todas las autoridades y así se lo preguntaron. Pero ella dijo que eso era mentira.

"Fue una información que trascendió. Para nosotros sería muy bueno, son muy bienvenidos, Desde lo local no fue lo que habíamos planificado", dijo a la prensa. Luego agregó en conversación con El País que varios vecinos le fueron a consultar si el presidente Vázquez era uno de los que llegaría para ver el partido con los vecinos y escolares.

"Me preguntaban si venia el presidente y yo les aclaraba que eso no estaba planteado. Incluso me explicaron que si él llegaba a venir, iban a prepararse con pancartas para reclamarle y recordarle las promesas. Así que mejor", dijo Nedov.

Sin embargo, una gacetilla de prensa que recibió El País desde el Mides y el MEC el miércoles en la mañana anunciaba la participación de autoridades de diferentes ministerios que forman parte del Poder Ejecutivo.

Allí informaba sobre el "Consejo de Casavalle". "Está integrado por representantes del Concejo Vecinal e instituciones públicas de los tres niveles de gobierno: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio del Interior, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Secretaría Nacional de Deporte, ANEP, Universidad de la República, Intendencia de Montevideo, Municipio D y Concejos Vecinales", explicaba el documento.

Pero el frío del viernes en la mañana solo fue desafiado por los escolares.

Los jerarcas del resto de las dependencias oficiales optaron por ver el partido en sus casas.