Parlamento: legisladores devolvieron un 10% de los viáticos recibidos en 2017

Entre enero de 2010 y abril de 2016, senadores y diputados recibieron viáticos por un valor de US$2.000.000 para viajes al exterior, y de ese monto solamente devolvieron un 10%, según informa hoy el semanario Búsqueda.



En 2017 las cifras fueron similares, y también fue poco o nulo el reintegro que realizaron: 47 legisladores recibieron en total unos US$190.000. Con ese monto realizaron 67 salidas de Uruguay y devolvieron poco más del 10%.



José Carlos Mahía (FA) fue el legislador que recibió más viáticos el año pasado: US$ 17.155 para siete viajes, de lo que devolvió US$ 1.087. Le siguió Pablo González (FA) con US$ 13.815 en viáticos para 10 viajes. El legislador de la Lista 711 no devolvió dinero. El tercero en la lista es Gerardo Amarilla (PN) que recibió US$ 9.850 para cuatro viajes y devolvió US$ 282. Siguen Jorge Pozzi (FA) con US$ 9045 para cuatro viajes y que devolvió US$ 400, Orquidea Minetti (FA) que recibió US$ 7.920 para cinco viajes y devolvió US$ 854; Luis Gallo (FA) que recibió US$ 6.810 para cinco viajes y no hizo devolución. Carlos Varela (FA) se suma en la lista de los que recibieron más viáticos con US$ 6.650 para tres viajes por los cuales devolvió US$ 650. También está Nicolás Olivera (PN) con US$ 5.860 de viáticos para tres viajes por los que no hizo devolución. Tampoco trajeron dinero de vuelta Jorge Gandini (PN) de los US$ 5.835 por los tres viajes que realizó ni Graciela Matiauda (PC) por los US$ 2.640 que le dieron para los dos viajes, según Búsqueda.



Pero a quien en el Parlamento conocen como "el rey de los viajes" no es senador ni diputado. Sobre quien dicen que "“tiene más viajes que Julio Alonso”, según Búsqueda, es Oscar Piquinela, director de Relaciones Internacionales del Parlamento: viaja más que los legisladores, recibe más viáticos y es quien menos devuelve de lo que gasta tras sus estadías.

Según informa hoy el semanario, entre los años 2010 y 2017 Piquinela recibió US$ 119.593 en viáticos para los 44 viajes que realizó. Y de ese monto devolvió US$ 2.885.



En 2017, el funcionario viajó ocho veces: estuvo Melbourne, Nueva York, Washington, Buenos Aires, San Petersburgo, en ciudades de España, China, Reino Unido y Bangladesh. Para dichas estadías recibió del Parlamento US$ 17.745 para viáticos. A sus regresos, no hubo devoluciones.



Según los datos a los que accedió el semanario, entre las comitivas de la Cámara de Representantes que viajan al exterior están los nombres de pocos funcionarios y son los menos los que se repiten una y otra vez.



Los eventos ya están asignados a funcionarios: Piquinela y Karina Galvanisi tienen asignadas las sesiones de la Unión Interparlamentaria y viajan a las misiones oficiales. Juan Arraga y Margarita Grimaldi se suman a las sesiones del Parlatino, que se hacen en Panamá.



Según los datos del Poder Legislativo, estos otros funcionarios tampoco reintegran viáticos, y los montos que recibieron son menores que los de Piquinela: Grimaldi, por ejemplo, recibió en 2017 US$9.040 para los siete viajes que hizo y no devolvió dinero. Arraga recibió US$ 8.805 en viáticos para ocho misiones y devolvió US$ 150.