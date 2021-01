Parlamento en 2020: partidos que integran la coalición de gobierno presentó el 52% de leyes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue un año atípico el 2020 también en el Parlamento, donde se tuvo que votar el Presupuesto, la LUC y todas las iniciativas relacionadas a medidas que implementó el Poder Ejecutivo en la pandemia. Pese a las horas que demandaron estos asuntos, en la Cámara de Diputados se presentaron 189 proyectos de ley y el 52% tuvo origen en los partidos que integran la coalición de gobierno.

Según un relevamiento realizado por El País, de los 189 proyectos que ingresaron a la Cámara de Diputados, 98 surgieron desde la coalición, 66 son de autoría del Frente Amplio, y 25 están firmados por legisladores oficialistas y de la oposición de forma conjunta.



Dentro de la coalición, el Partido Nacional presentó 46 iniciativas de marzo a diciembre de 2020. Algunas están vinculadas a la pandemia, como un proyecto del diputado Mario Colman (aún a estudio del Senado), que establece que quien violare disposiciones vigentes y favoreciera la propagación de una enfermedad epidémica o contagiosa, será castigado con tres a 24 meses de prisión. Otra más reciente fue presentada por el diputado Álvaro Dastugue, y busca endurecer las penas (entre seis y ocho años) para los abusadores de menores de 15 años, a la vez que coloca al incesto como agravante.

Los colorados firmaron 32 proyectos en la Cámara de Diputados, que van desde la aplicación de una canasta menstrual (mediante el pago de una partida de dinero), a la difusión de imágenes de personas desaparecidas en envases de alimentos de cartón, hasta el que habilita la eutanasia, firmado por el representante del sector Ciudadanos Ope Pasquet.



En Diputados se contabilizaron seis iniciativas presentadas por Cabildo Abierto, que lidera el senador Guido Manini Ríos. La más conocida y que más controversia generó es la ley forestal, que fue aprobada en la cámara con el respaldo del Frente Amplio y deberá ser considerada en el Senado. El País adelantó en su momento que el presidente Luis Lacalle Pou piensa vetarla si se termina convirtiendo en ley, por estar en desacuerdo con la medida que limita las plantaciones destinadas a proyectos de tipo forestal.

Otra propuesta de Cabildo Abierto que no pasó desapercibida es la regulación de la actividad de los gremios, que exige la personería jurídica. El requisito no lo tiene el Pit-Cnt actualmente y desde la central se consideró como una medida “antisindical”, según declaró a El País Fernando Pereira.



A su vez, la bancada de Cabildo presentó un proyecto en octubre del año pasado que prohíbe el uso de artefactos pirotécnicos de estruendo en todo el territorio nacional. Esto abarca tanto la importación, como elaboración y comercialización, según establecen.



El Partido Independiente y el Partido de la Gente firmaron iniciativas con los otros miembros de la coalición. En tanto, cada uno presentó un proyecto propio: Iván Posada (Partido Independiente) elaboró uno referido a los deudores del BHU; y Peña (Partido de la Gente), otro en relación a la usura.



Además, la coalición como tal (es decir, todos los partidos que la componen) firmó 12 proyectos en conjunto sobre diversos temas. Entre ellos están: la institucionalización del Congreso Nacional de Ediles, la internación voluntaria de adictos a las drogas y la implementación de soluciones para sectores afectados por la pandemia, como por ejemplo los free shops. La dinámica del Parlamento permitió también que se ingresaran proyectos con la firma de legisladores de todos los partidos políticos: es decir la coalición, el Frente Amplio y el Partido Ecologista (PERI).



En la lista de los 25 de consenso aparecen nominaciones de escuelas, medidas puntuales para determinados departamentos, declaraciones de fechas festivas (día del productor rural, por ejemplo), o la realización de una campaña nacional de prevención del abuso sexual infantil intrafamiliar.



Sobre otros temas, como la regulación del financiamiento de partidos políticos, todavía no hay acuerdo sobre el texto que se deberá analizar en el correr de este 2021.

La lista de leyes del Frente De los más de 60 proyectos de ley que presentó el Frente Amplio el año pasado en la Cámara de Diputados, hay una larga lista que en realidad había quedado para atrás en la pasada legislatura.



Como de costumbre, en el primer año del período los diputados pidieron desarchivar varios de los proyectos que no tuvieron suficiente apoyo en el pasado.



Un ejemplo es la iniciativa de la diputada del PAR, Cristina Lustemberg, para la primera infancia y adolescencia.



La norma, cuyo objetivo es garantizar la cobertura de la totalidad de las patologías de esa franja etaria, no había tenido el respaldo en la anterior legislatura, a pesar de que el Frente Amplio tenía en ese momento la mayoría parlamentaria.



Otros proyectos que se reflotaron son el del voto en el exterior, el que establece la erradicación de la violencia en el deporte, el que regula los derechos de autor y el que establece la televisación de los partidos de las selecciones uruguayas de fútbol y basquetbol por medio de la televisión abierta. Además, se presentaron otras iniciativas destinadas a apoyar económicamente a sectores afectados por la pandemia.