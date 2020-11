El Parlamento se modifica: seis legisladores cambian su banca por el sillón municipal

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A un año de estrenarse como legisladores, una senadora y cinco diputados dejarán sus bancas para administrar sus departamentos. Dos representantes, en tanto, lo harían luego de haber sido elegidos alcaldes.

El mapa del Parlamento sufrirá una nueva variación en dos semanas, cuando se citen las sesiones del mes para habilitar las renuncias de los intendentes electos, los que asumirán el próximo jueves 26. Se citará para el miércoles 18 en Diputados, según confirmó a El País el titular de la cámara, Martín Lema. En el Senado todavía no fue fijada la fecha.

La única senadora en dejar la banca será la intendenta electa de Montevideo, Carolina Cosse (Frente Amplio). La reemplazará Silvia Nane, luego de que su primera suplente Carmen Beramendi pase a desempeñarse como su asesora en la comuna capitalina.

En Diputados todos los que renuncian para asumir como intendentes son del Partido Nacional, por lo que la bancada oficialista sufrirá varios cambios. Dejan sus bancas Guillermo Besozzi (Soriano), Nicolás Olivera (Paysandú), Alejo Umpiérrez (Rocha), Mario García (Lavalleja) y Omar Lafluf (Río Negro).



Las renuncias deben ser votadas por el plenario y luego es de estilo que se abra una lista de oradores de todos los partidos políticos.

En lugar de Umpiérrez asumirá Milton Corbo, un anestesista jubilado y coordinador de la Regional Este de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), que fue parte del Movimiento Nacional de Rocha.



Por Besozzi ingresará a la Cámara de Diputados una mujer: María de los Ángeles Fajardo, exfuncionaria bancaria quien desempeñó de forma interina el cargo de intendenta de Soriano en dos administraciones del Partido Nacional.



La banca de Lafluf será ocupada por Eduardo Lorenzo, su primer suplente, que es médico ginecólogo y hace años está radicado en Young. El nuevo diputado fue director del hospital.

Lafluf dijo a El País que se encuentra “muy feliz” de poder asumir como intendente nuevamente, a pesar de que extrañará ser diputado. “A mí me gustó la cámara porque aprendí mucho. Participé en la Comisión de Presupuesto y como decía Wilson Ferreira Aldunate ‘un legislador tiene que pasar por lo menos una vez por Presupuesto’. Ahí entendí cómo funciona el Estado”, dijo.



A su vez, Olivera dejará la banca en manos de Nancy Núñez, una educadora con formación en investigación y solución de problemáticas de la enseñanza, titulada por la Universidad Internacional Iberoamericana de México.

Otra mujer ingresará a la Cámara de Diputados en lugar de García, el intendente electo por Lavalleja. Se trata de Alexandra Inzaurralde, quien es escribana y edila en el departamento.



Alcaldes electos.

En la misma sesión que los intendentes, dos diputados renunciarían para ser alcaldes. Uno de ellos es Andrés Abt (Partido Nacional), del municipio CH, que ya confirmó que dejará la banca en manos del edil Daniel Martínez.



“No me costó tomar la decisión de renunciar, porque estoy convencido de la importancia de los gobiernos departamentales. Siento que es el lugar en el que aporto más”, señaló Abt a El País. Al dejar la banca perderá la mitad de sus ingresos: “Voy a cobrar la mitad del sueldo, pero no todo es plata en la vida”, afirmó.



Christian Morel, en tanto, evalúa renunciar para asumir como alcalde de Río Branco.



“El primer peso para querer volver es el 70% del apoyo de mi pueblo, pero no lo tengo decidido”, dijo a El País. Su resolución depende de que el intendente tenga en cuenta a su sector para integrar el equipo de gobierno y mantener así los “equilibrios políticos”.