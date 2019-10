En el Parlamento "hay legisladores más de derecha que Manini Ríos”, dijo Topolansky

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Lucía Topolansky, vicepresidenta de la República, dijo este viernes que negociaría eventualmente con el candidato presidencial del Partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, "como con cualquiera", y enfatizó que "hay legisladores más de derecha que Manini Ríos hoy en Parlamento" con los que "ha negociado", aunque no quiso nombrar específicamente a ningún parlamentario.

En diálogo con el programa Puntos de Vista, de Radio Uruguay, una de las líderes del Movimiento de Participación Popular (MPP), insistió que el Frente Amplio está "peleando para ganar con mayoría parlamentaria". En este sentido, agregó: "Si yo me planteo desde ahora que no voy a tener mayoría parlamentaria, todas esas cosas que se andan diciendo, entonces yo ya perdí".



"Si uno se propone una meta, tiene que pelear a morir, y en eso hasta puedo coincidir con (Ernesto) Talvi, que es lo que le está diciendo a (Luis) Lacalle", dijo la vicepresidenta.

Planteó además que el Partido Colorado "gobernó 93 años este país" y apuntó al Partido Nacional al señalar: "Después se engolan la voz y dicen alternancia, si no hay alternancia, dice Lacalle, no hay democracia ¿Qué pasa en Cerro Largo, San José y Soriano con la alternancia?", ironizó en referencia a departamentos gobernados por los blancos desde hace décadas.

Topolansky dijo que "no" le llama la atención la irrupción de Manini Ríos. "Proviene de una familia de políticos, el abuelo de él, Pedro Manini Ríos, fue ministro de (José) Batlle y Ordóñez, así que en esa familia se hizo política y esas cosas de familia muchas veces", señaló.



En tanto, dijo que Manini "salió al ruedo con todos los comité de base, vamos a decir así, hechos, porque en todos los departamentos están organizados los retirados militar en clubes de retirados". Agregó que "tienen todo el día para militar y que seguramente por una afinidad de profesión ven la oportunidad de votar a alguien que tuvo mando, llegada y se siente representada".



Además, consideró que otra parte de su electorado proviene de "una serie de gente, alguna muy conservadora, que el hecho que él haya lucido charretera le gusta" y remató diciendo: "Lo vuelvo a repetir, hay gente más de derecha que Manini en el Parlamento aunque no tenga charretera".



Consultada sobre si considera que existen coincidencias entre el MPP y el Partido Cabildo Abierto, Topolansky dijo que "Manini ha querido monopolizar el pensamiento artiguistas, y nosotros somos artiguistas, y creemos que somos fieles al artiguismo". Consideró que cuando se "usa" a alguien que "está muerto, muchos años atrás" (en referencia a José Gervasio Artigas) puede dar para un fregado o para un barrido, porque los militares también lo usaron a Artigas en la época de dictadura".



Después destacó que en esta oportunidad, la campaña electoral "fuerte" será de "un mes y 20 días nada más", porque fue una campaña que "tuvo mucha quietud" por parte de "todos los partidos".



En tanto, consideró que es "la primer campaña donde todos los partidos tienen liderazgos nuevos, hay que ver si esos liderazgos permanecen". También puntualizó que "las figuras más conocidas están todas en un segundo plano. En realidad, en la lucha electoral, pero no en el primer plano está (Julio María) Sanguinetti, (Danilo) Astori, Pepe (en referencia a su esposo, José Mujica) y nada más".