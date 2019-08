El lado B del Parlamento: "Té especial", cenas en whiskerías y el hombre de los paraguas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Velarde González, exsecretario de bancada del Frente Amplio durante 33 años, publicó su libro "El Parlamento era una fiesta". En 207 páginas recorre anécdotas de sus años dentro del Palacio Legislativo.

González contó este viernes en "Arriba Gente" (Canal 10) que el libro tendría que haber salido hace un año, pero que lo quisieron "censurar" desde la editorial (a la cual no nombró) con la que se habría comprometido. Por ese motivo, creó su propia editorial para realizar esta publicación. A la misma la bautizó "Sin censura".

Además, adelantó que ya está trabajando en la segunda parte de este libro que promete tener "un tenor político más grueso".

"Me pareció que no era conveniente hacerlo ahora para no incidir en la decisión de la gente al momento de poner el voto", explicó.

González dijo que vio "pasar el mundo" por el Palacio Legislativo y recalcó que el ambiente cambió mucho entre los parlamentarios porque "en la salida de la dictadura no se conocían".

"No había un relacionamiento como ahora que todos se conocen, se saludan, saben dónde viven y comparten otras cosas. Había desconfianza", sostuvo.

Asimismo, agregó: "Yo vi a legisladores tomarse a golpes de puño y varias veces. ¿Cuánto hace que no pasa eso? Cambió el país".

ANÉCDOTA 1 La "Vicha", el hombre que servía el "té especial"

"La 'Vicha' es un personaje histórico. Imaginen esta escena: un senador pide un té y cuando le llega le pone azúcar, lo revuelve y lo toma. La 'Vicha' ponía whisky en la taza de té y los legisladores también lo revolvían, porque desde la barra la gente los miraba. Eran pequeños brindis que se hacían para soportar las largas y tediosas sesiones . Una vez la 'Vicha' se fue a dormir al auto de un senador colorado. Cuando se despertó eran las dos de la mañana y no sabía dónde estaba... ¡Estaba en un garage! El senador colorado escucho ruidos y salió con un revólver. Él se escondió atrás del auto y gritaba: '¡Soy la 'Vicha', el del té a las 5 de la tarde'", según relató González este viernes en Canal 10.

ANÉCDOTA 2 "Tito", el hombre de los paraguas que llevó Batlle

"'Tito' era una persona muy querida en el Palacio Legislativo que no tenía una función determinada. Solo cuando llovía. Tenía dos paraguas enormes entonces cuando venía llegando un legislador iba a protegerlo. Su predilecto era Jorge Batlle, porque era quien lo había traído. Una vez pasó que estaba llegando Luis Alberto Lacalle, bajo una lluvia torrencial. Él salió a ayudarlo y durante el trayecto se dio cuenta que también llegó Batlle. Entonces le dijo: 'Discúlpeme, llegó el senador'. Y se fue".

ANÉCDOTA 3 La crisis del 2002 y el recuerdo a Atchugarry

"Yo reivindico ahí la figura de Alejandro Atchugarry. Por eso en este libro intento desmitificar ese enfrentamiento permanente que la gente cree que existe en el Parlamento. Atchugarry, sin ser ministro, en ese momento se puso adelante la tarea fenomenal de sacar el país adelante".



ANÉCDOTA 4 La negociación con los militares

"Los militares ofrecieron una lista de nombres a cambio de que no se discutiera ni se investigara absolutamente nada que tuviera que ver con la actuación de ellos durante los años de dictadura. Y había gente dispuesta a aceptarlo".

ANÉCDOTA 5 La expulsión a José Germán Araújo en 1983

"Fue un capítulo especial. Fue un quiebre de lo que había sido una especie de convenio no escrito de las relaciones políticas del momento. Lo comparo con la bomba de Hiroshima, porque en Norteamérica cuando tiran la bomba quiere decir: ojo que tenemos la bomba. Y la expulsión de Araújo quería decir: ojo, teníamos el poder de hacerlo. Políticamente creo que fue un gesto demasiado exagerado para lo que era la relación política del momento. Era un hombre muy vehemente y no tenía pelos en la lengua. Provocó la furia de blancos y colorados porque hizo referencias muy fuertes a sus relaciones con la dictadura".

anécdota 6 "El nene es muy bueno"

Una señora acompañada de su hijo de 10 años se presentó en el Palacio Legislativo con el fin de tener un encuentro con el entonces senador Alberto Zumarán, del Partido Nacional.



"Señora: mucho gusto. Tome asiento, dígame: ¿en qué la puedo ayudar? —dijo Zumarán con su habitual simpatía.

​—Bueno, mire: nosotros somos todos del Nacional y siempre los votamos a ustedes. Hasta mi suegra, que era de Batlle, ahora se hizo del Nacional y también los vota. El asunto es que el nene, Raulito —dijo señalando al jovencito,(...)—, ya tiene 10 años y es muy bueno, pero mire que le digo en serio y no porque yo sea la madre. Le digo en serio, es muy bueno y necesito que me de una mano antes de que sea más grande".



Sin entender mucho Zumarán contestó: "—Mire, señora: no dudo que todo lo que usted me dice de su hijo sea verdad, pero yo creo que aún es muy joven (...) No entiendo señora. ¿Qué es lo que quiere?



—Yo lo que quiero es que Raulito juegue de número 9.

—¿Qué juegue dónde? —preguntó incrédulo el senador.

—¿Cómo dónde? En el Nacional ¿dónde más? ¡En el cuadro de ustedes! (...) No le cuesta nada darle una mano a Raulito".

anécdota 7 "¡Disparen sobre el mensajero!"

"Un senador del Frente Amplio —molesto y ofuscado con una periodista de la prensa escrita que no lo había tratado muy bien en una nota— propuso en una reunión de bancada no darle más entrevistas a la cronista en cuestión. Mientras argumentaba en favor de su propuesta olvidó el nombre de la periodista y dijo:

(...)

—Bueno, no importa, ustedes la conocen. ¡Es esa conchuda de mierda que anda por ahí!".

anécdota 8 ¡Necesito un buen respaldo!

Un niño que estaba con sus padres se acercó a Lucía Topolansky durante un acto del Frente Amplio en 2016.



"—Me llamo Juan y tengo un problema —dijo el niño.

—¿Qué problema tenés? —dijo Lucía intrigada y curiosa.

(...)

—El niño, acercándosele y bajando la vos -como para que la confidencia fuese completa- le dijo:

—¡La maestra fuma en clase!

(...)

La senadora, haciéndose cargo de la situación le dijo que lo mejor que se podía hacer era hablar con la maestra, explicándole lo dañino que era el tabaco para ella y para lo niños y que además estaba prohibido fumar en clase.

(...)

—Entonces tengo que pedirle otro favor. Necesito una foto con usted —pidió el niño.

—¿Y para qué querés una foto conmigo?

—¡Y qué le parece? ¡Si voy a decirle todo eso a la maestra, necesito por lo menos un buen respaldo!"