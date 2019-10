Paridad en el Frente Amplio: más mujeres en el Parlamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por primera vez, todas las listas del Frente Amplio tendrán el 50% de mujeres. ¿Cuál será el resultado? En el Parlamento, y más que nada en el Senado, la medida aumentará la presencia femenina, aunque también tiene sus limitaciones.

En la legislatura pasada, el oficialismo presentó un proyecto de ley para asegurar la paridad en todas las listas, pero no contó con los votos para aprobarlo y por eso decidió seguir este camino en la elaboración de sus propias listas. Una de las redactoras de la iniciativa, la senadora socialista Mónica Xavier, dijo a El País que la medida adoptada por el Frente Amplio “tendrá un impacto muy significativo en la representación política”, siempre y cuando se aplique correctamente.



En Diputados, el resultado será menor. Por departamento se eligen dos legisladores y si se toma que uno de ellos pueda ser del oficialismo, en una lista encabezada por hombres, no tendría impacto la paridad. En cuanto a los suplentes, sí está claro que tendrá un mayor efecto que con la ley de cuotas (una mujer cada tres hombres) que rige desde el 2009 y se extendió en el 2017 por tiempo indefinido.



Para la senadora frenteamplista Ivonne Passada “ha sido un avance” que la coalición concluyera en la necesidad de promover a su interna la conformación de listas paritarias. “Con este impulso se prioriza la igualdad de género”, aseguró en diálogo con El País.

Además en esta elección queda fija la aplicación de la cuota, por lo que se esperaría un resultado parecido al que se produjo en la elección anterior, con mayor presencia de mujeres en el Senado. Sin embargo, la senadora Constanza Moreira (Casa Grande) dijo a El País que en esta instancia “hay una fragmentación del sistema de partidos que conspirará contra la entrada de mujeres puesto que en el período anterior ya se aplicó en forma minimalista” la ley. Esto, porque por lo general las mujeres eran incluidas en el tercer lugar de las listas y no en el primero o segundo.



“Al estar encabezadas la mayoría por hombres, si no se consiguen tres lugares difícilmente las mujeres entrarán”, advirtió. En el caso del Frente, que aplicó la paridad en todas sus listas, no hay duda que la medida beneficiará a las mujeres. Pero, a su vez el oficialismo “está más fragmentado y eso no ayuda a las que van segundas porque les costará salir”, explicó Moreira a El País.

En esta elección queda fija la aplicación de la cuota. Foto: Fernando Ponzetto.

A su vez, la renovación generacional en el FA no ha beneficiado especialmente a las mujeres, ya que parte de los liderazgos emergentes son desplazados por los liderazgos masculinos emergentes. En este escenario, Moreira dijo que “la lección de todo esto es que para cambiar el mapa político del FA las mujeres tienen que encabezar sus listas y liderar sus propios procesos partidarios”.



Más allá de las dificultades, Moreira consideró que “de cualquier manera el proceso feminista dentro del FA es muy importante y está abriendo camino a los liderazgos de mujeres”. En ese marco señaló que su sector, Casa Grande, tiene hoy diez candidatas mujeres que encabezan listas en todo el país, especialmente en el interior profundo.



Otros sectores como Participar, Articular y Redoblar (PAR) -de la diputada Cristina Lustemberg- también decidieron encabezar con mujeres sus listas a la Cámara de Representantes. En total son 11 y Lustemberg se postula por Montevideo y Colonia, pero también mujeres encabezan la lista en Artigas, Canelones, Durazno, Lavalleja, Maldonado, Salto, San José y Tacuarembó.

Mujeres del Frente Amplio van por la ley paritaria.

Mónica Xavier dijo a El País que si es reelecta senadora volverá a presentar en la próxima legislatura un proyecto de ley para asegurar la mitad de mujeres en el Parlamento. La aplicación de la ley de cuotas permitió que el 30% del Senado estuviera integrado por mujeres y un 20% en la Cámara de Representantes.



Xavier hace una evaluación “positiva” de la ley de cuotas y señala que “hoy no hay diferencias en que las mujeres puedan estar en las comisiones parlamentarias en las que no estaban e incluso que puedan presidirlas”. “Fue un avance interesante el de la ley de cuotas. No hubo mayores dificultades en aceptar y reconocer a un hombre y una mujer en estos cargos y responsabilidades”, señaló.



Para la senadora frenteamplista Ivonne Passada, “la paridad también debe ser un ejercicio permanente para tener las mismas oportunidades entre hombres y mujeres”.



En su opinión, el balance de estos años de aplicación de la ley de cuotas “debe permitir evaluar si es necesario una normativa o puede surgir del acuerdo de los partidos políticos”, algo así como un pacto interpartidario que facilite la presencia de mujeres en cargos legislativos.