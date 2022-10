Paro en Loterías y Quinielas el próximo jueves: sindicato reclama discusión sobre juego online

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación Nacional de Trabajadores del juego (Fenaju) paralizará la Quiniela, 5 de Oro y demás sorteos de Loterías y Quinielas del próximo jueves 13 de octubre, en reclamo de una "discusión seria" sobre el proyecto de ley de juego online que se evalúa en el Parlamento.

Además, una delegación del sindicato acudirá este próximo miércoles a la comisión de Presupuesto de Diputados para "reafirmar" su postura.



"Nosotros no estamos en contra del juego online, nos parece que es bienvenido a Uruguay porque se impone en el mundo, pero debe ser fuertemente regulado. Además creemos que se deben tomar reparos porque fue poco discutido con el conjunto de trabajadores del sector", dijo Leonel Revelese, representante y expresidente de Fenaju, a El País.



Según indicó, Fenaju representa a más de 3.500 trabajadores del sector, y sus principales preocupaciones respecto a la instalación del juego online en Uruguay pasan por la regulación del Estado, el control de la competencia y publicidad, el posible otorgamiento de "bonos", la salud de la población (ludopatía), la recaudación estatal y los puestos de trabajo.

Revelese afirmó que "el juego online debería estar fuertemente regulado y con altísima participación del Estado", porque la experiencia internacional -él marca la de algunos países europeos- "muestra que cuando hay fuerte competencia, importante disputa de publicidad y entrega de bonos, para estimular a las personas a que jueguen, vienen los casos de ludopatía, que causa diferentes patologías".



Lo que propone el sindicato es que haya solamente un servidor en el que se incorporen las diferentes empresas privadas, ateniéndose a las reglas que imponga el Estado. "No negamos la participación privada ni mucho menos, decimos que a través de un servidor o plataforma única, donde esté prohibida la publicidad y los bonos, podría continuar el juego online en Uruguay", sostuvo el expresidente del sindicato.



Asimismo, el sindicalista señaló que "la recaudación estatal va a bajar", porque "se van a pagar menos impuestos, porque los que van a explotar el juego online no pagarían un canon nuevo", y eso llevará a "un corrimiento del juego presencial al online, sin un plus para el Estado" y "va a haber menos demanda de trabadores del sector".



En conclusión, Revelese enfatizó en que sí "tiene que haber juego online, pero regulado distinto, con control del Estado muy fuerte, una plataforma única donde estén ingresados las plataformas de los privados, donde seamos capaces de controlar que el juego sea lúdico y no patológico, donde se recaude más y se dé seguridad y estabilidad laboral para los trabajadores del juego".