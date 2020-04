Paganini: "La ley de medios achica muchas libertades; pretendemos una ley moderna"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este viernes ingresará al Parlamento un proyecto sustitutivo de la denominada "Ley de Medios" con cambios respecto a la presentada durante el gobierno de José Mujica. "Desde el punto de vida de los principios la ley es hiper reglamentarista, achica en muchos sentidos la libertad y eso es lo que nos parece que corresponde revisar", indicó Omar Paganini, ministro de Industria, en diálogo con Informativo Carve.

"Pretendemos una ley moderna que tome en cuenta que la difusión, el broadcasting es una de las formas de comunicación y de información, hay otras pero que de alguna manera el broadcasting no puede estar hiper restringido porque eso compromete su viabilidad", agregó.

Paganini indicó que los medios tradicionales tienen tanto fortalezas como limitaciones a las que se suma la revolución digital que ofrece formas alternativas de información y entretenimiento, "lo cual afecta el negocio de medios tradicionales", indicó.



"Nosotros entendemos que la ley actual le pone un montón de restricciones a los medios nacionales fuertes y al mismo tiempo está sucediendo este fenómeno, así que de alguna manera estas rigideces tradicionales complican la viabilidad de los medios excesivamente", agregó.



Por otra parte, el ministro indicó que se mantienen las restricciones ya mencionadas en la ley actual y que están mencionadas en los artículos 50 y 51 del borrador que será presentado. "Efectivamente mantiene la restricción de contenido nacional para Montevideo en particular, para la televisión y la radio, para la música. Flexibilizamos un poco en el interior porque a veces pone un obstáculo en para los medios pequeños del interior", explicó el ministro.



"Mantenemos las restricciones a los titulares de las frecuencias: si son personas físicas que sean nacionales o que residan en Uruguay, si son personas jurídicas que sean uruguayas y de capital nacional. Existe la excepción para aquellas que ya están operando, pero ya estaba mencionada", informó.



El jefe de la cartera aseguró que para crear el borrador se reunieron con distintos actores involucrados y que, además, recibieron propuestas en forma de texto.



Por otra parte, se proponen cambios en cuanto al máximo en las frecuencias. Ahora se permiten hasta tres en una sola banda o dos más dos, la idea es que sean cuatro de AM, cuatro de FM en total, máxio ocho, y en la televisión también cuatro. "Nos paree interesante tomar en cuenta que la concentración tiene que estar limitada", indicó el jefe de la cartera.



"También hay que tener en cuenta que ahora rige la ley de Defensa de de la Competencia, que establece que en las operaciones de compra tiene que intervenir el Estado para validarlas y eso no funcionaba hace unos años, así que también hay un freno por otro lado en cuanto a la concentración", agregó.



Paganini indicó que otro de los cambios que se introducen está mencionado en el artículo 48 y refiere a la posibilidad de brindar servicios de internet a los proveedores de cable, "esto es también una forma de ayudar a la modernización", opinó.



"En este sentido fue uno de los artículos que fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia porque prohibía a los que tienen servicios de comunicación audiovisual ofrecer internet y generaba un monopolio de hecho sin contar los votos necesarios, que era el monopolio de Antel para la banda ancha y los datos", indicó.



"Acá estamos habilitando a los medios de cable a vender internet y también estamos habilitando a Antel a vender banda ancha en forma mayorista, lo cual es una cosa que permite rentabilizar algunas de las redes que tiene que tienen poco uso", agregó.